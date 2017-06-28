MIUI 9, Ağustos Ayında Geliyor

MIUI resmi Weibo hesabında, MIUI 9 OS‘u gerçekten planladıklarını doğruladı, ancak geliştirilmekte olduğunu ve MIUI 9‘un fazla uzak olmadığını ima etti. Lei Jun, tasarım konseptinin daha akıcı, daha istikrarlı ve daha fazla güç tasarrufu sağladığını iddia ediyor. Ancak yetkililere göre MIUI 9 şişmiş halini değiştirmek için basitleştirilecek.

En son MIUI resmi SSS’sinde 11. sorusunda endişeli olan kullanıcılar, Xiaomi MIUI 9‘un ne zaman çıkacağını sordu? MIUI resmi Weibo hesabından tam bir cevap gelmedi sadece MIUI resmi Wechat hesabına odaklanmaları tavsiye edildi. Geçen yıl 10 Mayıs’ta MIUI 8 resmi olarak dağıtıldı, Ağustos ayında istikrarlı bir sürüm çıktı. Yeni işletim sistemi tasarımı, kaleydoskoptan geliyor, daha renkli özellikler ekliyor ve kendi Xiaomi Lanting fontunu ekliyor ve uygulama bölme ekran işlevinin keyfini çıkarıyorlar. Şu an bir yıl geçti, şimdi yeni güncelleme bekleniyor.

Ve kullanıcılar, Xiaomi’nin Ağustos ayında yeni OS yayınlama geleneğine sahip olduğunu tahmin ediyor. Ve MIUI geliştirici sürüm güncellemeleri 12 Haziran’da durdu; Ağustos ayına kadar yayınlanmayacak. Bu nedenle, MIUI 9 Ağustos ayında piyasaya çıkabilir. Aşağıdaki MIUI resmi SSS bölümünü kontrol edebilirsiniz.

S: MIUI 8 OS geliştirici sürümü ne kadar süre güncelleşecek?

Y: 2017’den beri haftalık güncellemenin yanı sıra, MIUI da farklı sistemi optimize edecektir. En iyi optimizasyon etkisini elde etmek için mühendis ekibinin, kullanıcıların deneyimini artırmaya odaklanmak için yoğun bir şekilde geliştirilmesi için biraz zamana ihtiyacı olacaktır.

Ciddi bir tartışma ve iletişimden sonra, 12 Haziran 2017’den beri Xiaomi MI6 ve diğer 15 modelin yanı sıra geliştirici sürümü ve beta sürümü de dahil olmak üzere diğer modellerin güncellenmeyeceğini ve kararlı sürümün mühendislerden farklılık göstermeyeceğine karar verdik. OS optimizasyonuna odaklanın, optimizasyon süresi bir süre daha sürecek ve bu durdurulan modeller Ağustos’a kadar güncellenecektir.

S: Kartın flash ROM’ını nereden bulabilirim?

C: MIUI odaklı ve MIUI resmi Wechat’ta.

S: MIUI 9 ne zaman çıkacak?

C: Sadece resmi Wechat hesabına bakın.