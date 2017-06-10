MIUI 9 Birçok Xiaomi Telefonunu Destekleyecek

Sistem yükseltme, çoğu üreticinin sunduğu önemli satış sonrası hizmettir, ancak akıllı telefonlar bu kadar hızlı güncellendiğinden, bir ay içinde daha fazla telefon yayınlayan daha akıllı telefon üreticileri eski telefonlarını güncelleme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Pek çok kullanıcı bu tür hizmetlerden hiç hoşnut değil. Ancak Apple, cihazlarını yükseltme konusunda oldukça ısrarlı.

Çinli akıllı telefon üreticilerinde, eski modeller için kendi sistemini yükseltmemenin yanı sıra büyük hataları da düzeltmeyen pek çok marka var. Neredeyse bir yıl sonra sistemleri yükseltmiyorlar. Ancak Xiaomi bu konuda iyi bir performans gösterdi, Xiaomi birçok akıllı telefonu için güncellemeler yayınlamakla kalmadı, aynı zamanda eski modellerini birkaç yıl güncel tutmayı başardı. Dolayısıyla Xiaomi kullanıcıları bu konuda çok mutlu. Xiaomi, reklamcılık sorununu iyileştirmek için arayüzünü optimize edecek olan MIUI yeni sürüm MIUI 9‘u yayınlayacak ve dahası ihtiyaçlarınızı daha iyi tanımak için AI işlevini ekledi.

Xiaomi, Xiaomi akıllı telefon kullanıcıları için MIUI 9 güncellemesini yayınlayacak hatta Xiaomi Redmi 4A için. Xiaomi MI4 serisi de güncelleme alacak. Xiaomi MIUI 9 önümüzdeki ay yayınlanacak.