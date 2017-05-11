Mobil Cihazlardaki Google Araması Artık Yakınınızdaki Etkinlikleri Kolayca Bulmanızı Sağlıyor

Google Arama, bugün sizi telefonunuzda kullandıysanız yakınınızdaki etkinliklere kolayca rehberlik edecek yeni bir özellik ekliyor. Yeni etkinlikler işlevselliği ilk başta ABD’de Android ve iOS için Google uygulaması ve Google Arama mobil web sitesi aracılığıyla kullanılabilir.

“Caz konseri”, “sanat etkinlikleri” gibi şeyleri arayabilir ve yaklaşan etkinliklerle ilgili bir bakışta ayrıntılarla dolu özel bir liste elde edersiniz. Diğer etkinliklere dokunduğunuzda ek seçenekler alırsınız ve beğendiğiniz bir şey bulduğunuzda ve buna dokunduğunuzda hemen bilet satın alabileceksiniz.

“Bugün”, “yarın” veya “önümüzdeki hafta” gibi filtreler kullanarak belirli tarihlerde gelen şeyleri de bulmak mümkündür. Karşı rotaya gitmek ve sana atılan her şeye sahip olmak istiyorsan, “yakınımdaki olaylar” kelimesini ara ve tüm farklı seçenekleri göstereceksin.

Her zaman olduğu gibi yeni Google özellikleri ile bunu ABD dışında ne zaman göreceğiniz belli değil.