Mobil Dünya Kongresi Bitti. Ne Umdunuz, Ne Buldunuz?

Bu hafta, Barselona’da yıllık Mobil Dünya Kongresi (MWC) düzenlendi. Küresel mobil endüstrideki şirketler bir araya gelerek yeni teknolojilerini ve cihazlarını sundu.

Oldukça yetenekli üst düzey telefonlardan, iyi tasarlanmış orta sınıf telefonlardan, bir dizi bütçeye uygun dizüstü bilgisayara kadar bir çok cihaz tanıtıldı.

Yeni Nokia 3310, nostalji anlayışımızla biraz çelişerek ortaya çıktı fakat gerçek dünyada onunla biraz zaman geçtikten sonra cihazın ne kadar çok sevileceği şüpheli. Uzun süredir beklenen LG G6‘nın hayranları çok ve güzel tasarımı ve kamerası ile oldukça ilgi çekti.

Lenovo‘nun yeni Moto G5 ve G5 Plus ayrıca etkinliği izleyenleri eğlenceli tasarım özellikleriyle etkiledi. Lenovo’nun yeni Windows 10 makineleri arasında ilgi çeken giriş seviyesi tableti Miix 320‘di. Ayrılabilir klavyeli ve mükemmel yapı kalitesi ve 199.99 dolar gibi düşük bir fiyatla herkesin ilgisini çekti.

Ancak Meizu‘nun yeni süper hızlı pil şarj teknolojisi ve sadece bir saatlik pil ömrü sunan Sony‘nin benzersiz 1.500 Euroluk taşınabilir Android projektörü de dahil olmak üzere, MWC’de bunun dışında her türden yeni duyuru vardı.

MWC’de sizi en çok ne heyecanlandırdı ya da en çok neye sevindiniz? Satın almayı dört gözle beklediğiniz belirli bir cihaz var mı? Denemek istediğiniz yeni bir teknoloji var mı?

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