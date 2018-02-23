En İyi Satranç Uygulaması – Lichess
Zeka, strateji ve sinir mücadelesi etrafında dönen ve harika bir karşılaşmaya kapı açan satranç dünyasının en güzel mobil yapımlarından biri olan Lichess ile sizlerleyiz....
Egg, Inc.
Simülasyon kategorisinde bulunan, akıllı telefon ve tabletler için indirilebilir olan Egg, Inc. son derece keyifli bir yapım. Auxbrain Inc’nin geliştirdiği Egg, Inc oyunu dokunma...
Microsoft, ToDo Uygulamasını Yeni Özelliklerle Güncelliyor
Microsoft, görev yönetimi uygulaması Microsoft ToDo için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Thurrott tarafından yayınlanan habere göre şirket kullanıcılar tarafından istenen bazı özellikler üzerinde çalışıyor....
130 Ülkede Kullanılan Youtube GO Nedir? Ne İşe Yarar?
YouTube Go, Google'ın daha az veri kullanarak gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara aynı bilgileri elde etmeye çalışmasının bir parçası olan uygulamalardan biridir. Aynı konsepte sahip...
Final Fantasy XV Pocket Edition
Square Enix'in geliştirdiği ve bir döneme damgasını vurmuş olan Final Fantasy, mobil platforma giriş yapıyor. Oyuna erkenden sahip olmak için ön kaydınızı yapabilirsiniz. Bundan yaklaşık...
En İyi Android Kamera Uygulamaları 2018
Telefonunuzdaki kamera uygulamasından memnun değil misiniz? Bu yazımızda sizlere en iyi android kamera uygulamalarını sunacağız. Akıllı telefonlardaki kameralar eskiye oranla çok daha büyük önem taşımaya...
This War of Mine İncelemesi
This War of Mine adındaki yapımda savaşı atlatmayı başaran bir grup insan ile savaşın ardından yaşanan kaos ortamında bir şekilde hayata tutunmaya devam ediyoruz....
Android Bing Arama Uygulaması Artık Çok Daha İyi
Gerçekten de Bing arama uygulamasının dünya çapında kullanılmadığı doğru. Amerika'da daha çok kullanılan Bing arama motoru ve Android uygulaması kendini diğer ülkelerde ilgi görmesi...
Microsoft Edge Artık Android ve iOS’ta!
Geçtiğimiz yıl Android için Microsoft'un Edge beta sürümün çıktığında Edge mobil tarayıcı seçkin pazarlardaki herkes tarafından kullanılabilir hale gelmişti. Ancak yine de birçoğu uygulamayı...
Google Chrome’a Yeni Özellik: Sitelerin Sesini Kısabileceksiniz
Google, Chrome 64'ü çok kullanışlı yeni bir özellikle birlikte getirdi. Ayrıca tüm platformlar için kullanıma sundu. Artık videoyu otomatik olarak oynatan tüm web sitelerini...
Clash Royale Rehberi
Clash Royale kartlar ile oynanan çevrimiçi gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Milyonlarca seveni bulunan Clash of Clans oyununun yapımcı firması Supercell tarafından yayınlamıştır. Oyun...
Google’ın Yeni Gboard Go Klavye Uygulaması Oreo’ya Geldi
Bugün Google yeni Gboard Go klavyesini Android Oreo 8.1 sürümü için yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Google'ın Android uygulamaları ile ilgili "Go" programını başlattığını söylemiştik. Daha...
Whatsapp’a Yeni Özellik Geldi: Sahte Haberleri Bildirecek!
Görünüşe göre WhatsApp sahte haberlerin platformunda yayılmasını önlemek için gerekli adımları atmaya çalışıyor. WhatsApp'ın mümkün olduğunca spamdan arınmış bir uygulama olmasını istiyorlar. WhatsApp kullanıcılarına spam...
Sony my Xperia Telefon Takip Uygulamasını Sonlandırdı
Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Sony geçtiğimiz günlerde "my Xperia" telefon takip uygulamasını sonlandırdığını doğruladı. Şirket kapanıştan önce herhangi bir duyuru yapmasa da...
Google Android Pay Amerika’da 80 Banka ile Anlaştı: Ne Zaman Türkiye’de...
Google Amerika'daki mobil ödeme hizmeti Android Pay'in kapsamı konusunda harikalar yaratıyor. Raporlarımızı takip ettiğimizde Android Pay'in ABD'de yüzlerce bankayı desteklediğini öğreniyoruz ve o kadar...
WhatsApp Business Resmen Yayınlandı
Geçen yıl açıklanan verilere göre ezici bir çoğunlukla en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp bugün WhatsApp Business uygulamasını yayınladı. Arkasındaki ekip kullanıcıların belirli özelliklere...
Youtube’a Gece Modu Geliyor!
Bu haftasonu yayınlanan bir raporda Android için Youtube uygulamasın gece modunun geleceği kesinleşti. Uygulamanın bu yeni sürümünde bulunan kod bir sonraki güncellemenin Android kullanıcılarına...
Microsoft Edge Tarayıcı Güncellemesi: Oreo Uyumlu İkonlar ve dahası
Geliştiricilerin kullanıcı deneyimini daha da geliştiren yeni bir güncelleme yayınlayan Microsoft Edge tarayıcıya artık bir şans verebilirsiniz. Çeşitlilik seven Android kullanıcıları için bu güncelleme...
Google Duo Tüm Android Telefonlara Dağıtılmaya Başladı!
Google'ın video sohbet uygulaması Google Duo hala telefonunuzda yüklü değilse artık istemeseniz de yüklenecek. Google tarafından sunulacak bir güncelleme sayesinde artık bu mümkün. Google...
En Hızlı Mobil Tarayıcı Hangisi? İşte Detaylı Hız Testi Sonuçları!
Android telefonlarda en çok şikayet edilen konulardan biri de en hızlı mobil tarayıcı konusudur. Mobil tarayıcı sayısında sıkıntı yaşamamıza rağmen bu sezon özellikle Mozilla...
The Legend of Zelda Breath of The Wild Oyununun Çıkartmaları iMessage’a...
2017 yılının en başarılı oyunu ilan edilen The Legend of Zelda : Breath of The Wild oyunu Nintendo’nun yüzünü gülmeye devam ediyor. Nintendo'nun hibrit...
AB Mahkemesi Uber’i Dijital Hizmet Değil Nakliye Hizmeti Olarak Tanıdı
Avrupa Birliği'nin üst düzey mahkemesi bugün Uber yolculuk platformunun bir ulaştırma hizmeti olduğuna karar verdi. Yani Uber'in taksi operatörlerine benzer şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Şirket...
Skype Android’e Yeni Güncelleme! Skype iOS ile Dengelendi
Microsoft birkaç hafta önce Skype Android sürümü yerine Skype iOS sürümünü güncellemişti. Güncllemenin sebebi yalnızca iPhone X olmuştu. Aynı zamanda uygulamanın yeni görünümlü arayüzünü...
Firefox Focus Yeni Özelliklerle Güncellendi
İnternet tarayıcı teknolojilerinde hızlı gelişim devam ediyor. Son olarak Firefox bu alanda kesin adımlar atmaya başladı. İlk olarak Google’ın RAM tüketimini bir hayli yüksek...
Google Klavye Güncellendi – El Yazısı Desteği, Hızlı Silme ve dahası
Google'ın popüler klavye uygulaması Google Klavye (Gboard) güncellendi. Son güncellemeden sonra bir sürü işlevsel özellik geliyor. En dikkat çekici şey ise el yazısı desteği...
Tinder’a Yeni Özellik: Instagram ve Spotify Detayları
Sizi ve eşleşmelerinizi birbirinize daha yakınlaştırmak için Tinder şimdi sağa kaydıradığınız kişilerin Instagram ve Spotify'a ne derecede bağlı olduklarını gösteren yeni bir özelliği test...
VLC, iPhone X için 4K video uyumluluğunu getirdi
VLC'nin iOS istemcisi yeni bir güncelleme aldı. Sürüm 2.8.6 olarak gelen güncelleme, uygulamanın iPhone X ile uyumlu olmasını sağlıyor. Ayrıca kullanıcı arayüzü cihaz için...
Google Haritalar’a Motosiklet Modu özelliği geliyor
Hindistan'da iki tekerlekli gezen bir Google Maps kullanıcısıysanız, uygulamanın sürücüleri daha rahat hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik kazandığını bilmekten mutluluk duyacaksınız. Evet, doğru...
YouTube Mobil uygulamasındaki HDR videoları artık 1080p’de sınırı buluyor
Google, HDR videoları için YouTube mobil uygulamasındaki çözünürlük seçeneklerinde değişiklik yaptı. Çözünürlük, telefonunuzun görüntüsüne bakılmaksızın artık 1080p'de maksimum seviyede kalıyor. Daha önce Sony Xperia XZ...
WhatsApp’a Mesaj Silme Geliyor
Popüler sohbet etme uygulaması WhatsApp geçtiğimiz aylarda için uzun süredir beklenen bir özelliğin test edildiği konusunda farklı sızıntılar ortaya çıkmıştı. WhatsApp mesaj silme özelliği ile ilgili yeni bilgiler...