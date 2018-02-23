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Mobil Uygulamalar

Cep telefonları ve tablet bilgisayarlar için hazırlanmış tüm uygulamalar ve bu uygulamalara ait haberler bu kategoride yer alır

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En İyi Satranç Uygulaması - Lichess
Mobil Uygulamalar

En İyi Satranç Uygulaması – Lichess

Zeka, strateji ve sinir mücadelesi etrafında dönen ve harika bir karşılaşmaya kapı açan satranç dünyasının en güzel mobil yapımlarından biri olan Lichess ile sizlerleyiz....
Egg, Inc.2
Mobil Uygulamalar

Egg, Inc.

Simülasyon kategorisinde bulunan, akıllı telefon ve tabletler için indirilebilir olan Egg, Inc. son derece keyifli bir yapım. Auxbrain Inc’nin geliştirdiği Egg, Inc oyunu dokunma...
microsoft todo
Mobil Uygulamalar

Microsoft, ToDo Uygulamasını Yeni Özelliklerle Güncelliyor

Microsoft, görev yönetimi uygulaması Microsoft ToDo için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Thurrott tarafından yayınlanan habere göre şirket kullanıcılar tarafından istenen bazı özellikler üzerinde çalışıyor....
130 Ülkede Kullanılan Youtube GO Nedir? Ne İşe Yarar?
Mobil Uygulamalar

130 Ülkede Kullanılan Youtube GO Nedir? Ne İşe Yarar?

YouTube Go, Google'ın daha az veri kullanarak gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara aynı bilgileri elde etmeye çalışmasının bir parçası olan uygulamalardan biridir. Aynı konsepte sahip...
Final Fantasy XV Pocket Edition
Mobil Uygulamalar

Final Fantasy XV Pocket Edition

Square Enix'in geliştirdiği ve bir döneme damgasını vurmuş olan Final Fantasy, mobil platforma giriş yapıyor. Oyuna erkenden sahip olmak için ön kaydınızı yapabilirsiniz. Bundan yaklaşık...
En İyi Android Kamera Uygulamaları 2018
Mobil Uygulamalar

En İyi Android Kamera Uygulamaları 2018

Telefonunuzdaki kamera uygulamasından memnun değil misiniz? Bu yazımızda sizlere en iyi android kamera uygulamalarını sunacağız. Akıllı telefonlardaki kameralar eskiye oranla çok daha büyük önem taşımaya...
This War of Mine İncelemesi
Mobil Uygulamalar

This War of Mine İncelemesi

This War of Mine adındaki yapımda savaşı atlatmayı başaran bir grup insan ile savaşın ardından yaşanan kaos ortamında bir şekilde hayata tutunmaya devam ediyoruz....
Android Bing Arama Uygulaması Artık Çok Daha İyi
Mobil Uygulamalar

Android Bing Arama Uygulaması Artık Çok Daha İyi

Gerçekten de Bing arama uygulamasının dünya çapında kullanılmadığı doğru. Amerika'da daha çok kullanılan Bing arama motoru ve Android uygulaması kendini diğer ülkelerde ilgi görmesi...
Microsoft Edge Artık Android ve iOS'ta!
Mobil Uygulamalar

Microsoft Edge Artık Android ve iOS’ta!

Geçtiğimiz yıl Android için Microsoft'un Edge beta sürümün çıktığında Edge mobil tarayıcı seçkin pazarlardaki herkes tarafından kullanılabilir hale gelmişti. Ancak yine de birçoğu uygulamayı...
Google Chrome'a Yeni Özellik: Sitelerin Sesini Kısabileceksiniz
Mobil Uygulamalar

Google Chrome’a Yeni Özellik: Sitelerin Sesini Kısabileceksiniz

Google, Chrome 64'ü çok kullanışlı yeni bir özellikle birlikte getirdi. Ayrıca tüm platformlar için kullanıma sundu. Artık videoyu otomatik olarak oynatan tüm web sitelerini...
Clash Royale Rehberi
Mobil Uygulamalar

Clash Royale Rehberi

Clash Royale kartlar ile oynanan çevrimiçi gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Milyonlarca seveni bulunan Clash of Clans oyununun yapımcı firması Supercell tarafından yayınlamıştır. Oyun...
Google'ın Yeni Gboard Go Klavye Uygulaması Oreo'ya Geldi
Mobil Uygulamalar

Google’ın Yeni Gboard Go Klavye Uygulaması Oreo’ya Geldi

Bugün Google yeni Gboard Go klavyesini Android Oreo 8.1 sürümü için yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Google'ın Android uygulamaları ile ilgili "Go" programını başlattığını söylemiştik. Daha...
Whatsapp Sahte Haberlerin Yayılmasına Savaş Açıyor
Mobil Uygulamalar

Whatsapp’a Yeni Özellik Geldi: Sahte Haberleri Bildirecek!

Görünüşe göre WhatsApp sahte haberlerin platformunda yayılmasını önlemek için gerekli adımları atmaya çalışıyor. WhatsApp'ın mümkün olduğunca spamdan arınmış bir uygulama olmasını istiyorlar. WhatsApp kullanıcılarına spam...
Sony my Xperia Telefon Takip Uygulamasını Sonlandırdı
Mobil Uygulamalar

Sony my Xperia Telefon Takip Uygulamasını Sonlandırdı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Sony geçtiğimiz günlerde "my Xperia" telefon takip uygulamasını sonlandırdığını doğruladı. Şirket kapanıştan önce herhangi bir duyuru yapmasa da...
Google Android Pay Amerika'da 80 Banka ile Anlaştı: Ne Zaman Türkiye'de Olacak?
Mobil Uygulamalar

Google Android Pay Amerika’da 80 Banka ile Anlaştı: Ne Zaman Türkiye’de...

Google Amerika'daki mobil ödeme hizmeti Android Pay'in kapsamı konusunda harikalar yaratıyor. Raporlarımızı takip ettiğimizde Android Pay'in ABD'de yüzlerce bankayı desteklediğini öğreniyoruz ve o kadar...
WhatsApp Business Resmen Yayınlandı
Mobil Uygulamalar

WhatsApp Business Resmen Yayınlandı

Geçen yıl açıklanan verilere göre ezici bir çoğunlukla en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp bugün WhatsApp Business uygulamasını yayınladı. Arkasındaki ekip kullanıcıların belirli özelliklere...
Youtube'a Gece Modu Geliyor!
Mobil Uygulamalar

Youtube’a Gece Modu Geliyor!

Bu haftasonu yayınlanan bir raporda Android için Youtube uygulamasın gece modunun geleceği kesinleşti. Uygulamanın bu yeni sürümünde bulunan kod bir sonraki güncellemenin Android kullanıcılarına...
Microsoft Edge Tarayıcı Güncellemesi: Oreo Uyumlu İkonlar ve dahası
Mobil Uygulamalar

Microsoft Edge Tarayıcı Güncellemesi: Oreo Uyumlu İkonlar ve dahası

Geliştiricilerin kullanıcı deneyimini daha da geliştiren yeni bir güncelleme yayınlayan Microsoft Edge tarayıcıya artık bir şans verebilirsiniz. Çeşitlilik seven Android kullanıcıları için bu güncelleme...
Google Duo Tüm Android Telefonlara Dağıtılmaya Başladı!
Mobil Uygulamalar

Google Duo Tüm Android Telefonlara Dağıtılmaya Başladı!

Google'ın video sohbet uygulaması Google Duo hala telefonunuzda yüklü değilse artık istemeseniz de yüklenecek. Google tarafından sunulacak bir güncelleme sayesinde artık bu mümkün. Google...
En Hızlı Mobil Tarayıcı Hangisi?
Mobil Uygulamalar

En Hızlı Mobil Tarayıcı Hangisi? İşte Detaylı Hız Testi Sonuçları!

Android telefonlarda en çok şikayet edilen konulardan biri de en hızlı mobil tarayıcı konusudur. Mobil tarayıcı sayısında sıkıntı yaşamamıza rağmen bu sezon özellikle Mozilla...
Mobil Uygulamalar

The Legend of Zelda Breath of The Wild Oyununun Çıkartmaları iMessage’a...

2017 yılının en başarılı oyunu ilan edilen The Legend of Zelda : Breath of The Wild oyunu Nintendo’nun yüzünü gülmeye devam ediyor. Nintendo'nun hibrit...
Avrupa Birliği Mahkemesi Uber'i Dijital Hizmet Değil Nakliye Hizmeti Olarak Tanıdı
Mobil Uygulamalar

AB Mahkemesi Uber’i Dijital Hizmet Değil Nakliye Hizmeti Olarak Tanıdı

Avrupa Birliği'nin üst düzey mahkemesi bugün Uber yolculuk platformunun bir ulaştırma hizmeti olduğuna karar verdi. Yani Uber'in taksi operatörlerine benzer şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Şirket...
Skype Android'e Yeni Güncelleme! Skype iOS ile Dengelendi
Mobil Uygulamalar

Skype Android’e Yeni Güncelleme! Skype iOS ile Dengelendi

Microsoft birkaç hafta önce Skype Android sürümü yerine Skype iOS sürümünü güncellemişti. Güncllemenin sebebi yalnızca iPhone X olmuştu. Aynı zamanda uygulamanın yeni görünümlü arayüzünü...
Firefox Focus
Mobil Uygulamalar

Firefox Focus Yeni Özelliklerle Güncellendi

İnternet tarayıcı teknolojilerinde hızlı gelişim devam ediyor. Son olarak Firefox bu alanda kesin adımlar atmaya başladı. İlk olarak Google’ın RAM tüketimini bir hayli yüksek...
Google Klavye Güncellendi - El Yazısı Desteği, Hızlı Silme ve dahası
Mobil Uygulamalar

Google Klavye Güncellendi – El Yazısı Desteği, Hızlı Silme ve dahası

Google'ın popüler klavye uygulaması Google Klavye (Gboard) güncellendi. Son güncellemeden sonra bir sürü işlevsel özellik geliyor. En dikkat çekici şey ise el yazısı desteği...
Tinder'a Yeni Özellik: Instagram ve Spotify Detayları
Mobil Uygulamalar

Tinder’a Yeni Özellik: Instagram ve Spotify Detayları

Sizi ve eşleşmelerinizi birbirinize daha yakınlaştırmak için Tinder şimdi sağa kaydıradığınız kişilerin Instagram ve Spotify'a ne derecede bağlı olduklarını gösteren yeni bir özelliği test...
VLC, iPhone X için 4K video uyumluluğunu başlatıyor
Mobil Uygulamalar

VLC, iPhone X için 4K video uyumluluğunu getirdi

VLC'nin iOS istemcisi yeni bir güncelleme aldı. Sürüm 2.8.6 olarak gelen güncelleme, uygulamanın iPhone X ile uyumlu olmasını sağlıyor. Ayrıca kullanıcı arayüzü cihaz için...
Google Haritalara Yeni Özellik
Mobil Uygulamalar

Google Haritalar’a Motosiklet Modu özelliği geliyor

Hindistan'da iki tekerlekli gezen bir Google Maps kullanıcısıysanız, uygulamanın sürücüleri daha rahat hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik kazandığını bilmekten mutluluk duyacaksınız. Evet, doğru...
Youtube Genel
Mobil Uygulamalar

YouTube Mobil uygulamasındaki HDR videoları artık 1080p’de sınırı buluyor

Google, HDR videoları için YouTube mobil uygulamasındaki çözünürlük seçeneklerinde değişiklik yaptı. Çözünürlük, telefonunuzun görüntüsüne bakılmaksızın artık 1080p'de maksimum seviyede kalıyor. Daha önce Sony Xperia XZ...
Mobil Uygulamalar

WhatsApp’a Mesaj Silme Geliyor

Popüler sohbet etme uygulaması WhatsApp geçtiğimiz aylarda için uzun süredir beklenen bir özelliğin test edildiği konusunda farklı sızıntılar ortaya çıkmıştı. WhatsApp mesaj silme özelliği ile ilgili yeni bilgiler...
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