Mobile Legends İncelemesi Mobil MOBA

Mobile Legends: Bang Bang’in incelemesi ve birkaç tavsiye ile sizlerleyiz. Neden onca mobil MOBA oyunu arasında Mobile Legends’i seçelim diye soran okuyucularımız da sorularına bu yazı ile cevap bulacaklar.

Oyuna giriş yaptığımızda son derece güzel bir arayüz bizleri karşılıyor. Eğer Android işletim sistemine sahip bir akıllı cihaz ile oyuna giriş yapıyorsanız önce Google hesabınızı seçiyorsunuz. Hesabı seçmenizin ardından göz alıcı arayüz ile başbaşa kalıyorsunuz.

Gerekli kayıtları yaptıktan sonra Mobile Legends’in eğitim haritası sizleri karşılıyor. Oyunda hem sesli hem de yazılı olarak Türkçe dil desteği sunuluyor. Eğitim haritasında size mesafeli saldırılara sahip bir karakter veriliyor. Oyun sizlere ileri geri hareket etme, saldırma ve eşya satın alma gibi konularda temel bilgiler veriyor. Ekranın sol tarafından hareketinizi, sağ tarafından da sabit vuruşunuzu ve çaprazınızda kalan küçük butonlardan da karakterinize özel yeteneklerinizi kullanıyorsunuz. Sol üst köşede harita, internet hızı ve ayarlar ikonu yer alıyor. Sağ üst kısımda da takım arkadaşlarınızla iletişime geçmek için kullanabileceğiniz saldır, geri çekil gibi komutlara ek olarak skorunuzu ve paralarınızı görebiliyorsunuz.

Oyunu oynamak son derece kolay, oyun size almanız gereken eşyaları üst tarafta gösteriyoe ve size sadece savaşmak kalıyor. Eğitiminizi tamamladıktan sonra oyunun giriş arayüzüne geri dönüyorsunuz.

Oyunda seviye atlamak, para kazanmak ve karakter satın almak pek zor durmuyor. Biten bir maçın ardından “Hızlı Eşleşme” butonuna tıklayarak yeni bir maça başlayabiliyorsunuz. Maçta kullanmak istediğiniz kahramanı ve kostümünü seçiyorsunuz, ardından mücadele başlıyor. Mobile Legends diğer MOBA oyunlarındaki gibi üst, orta ve alt koridorlardan meydana gelen bir haritaya sahip. Alt koridorda mesafeli savaşçı ve destek, ormanda ormancı, orta koridorda suikastçı veya büyücü, üst koridorda suikastçı rolleriyle mücadele eden 4 karakter çeşidi bulunuyor.

Her bir maç maksimum 10 dakika sürüyor, daha uzun süren karşılaşmalar da olabilir ancak genelde mücadeleler pek uzun sürmüyor. Maçlardaki çeşitli kriterlere ve başarılara göre oyun ana sayfasından kupa resmine dokunarak ödüllerinizi toplayabiliyorsunuz. Genelde ödüller oyun içi para ve deneyim puanı oluyor.

Oyunu oynamanın ve savaş sırasında kahramanı geliştirmenin zorluğunun orta seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Gayet keyifli ve güzel vakit geçirmenizi sağlayan yapımı oynamanızı tavsiye ederiz.

Mobile Legends Taktikleri

Savaş sırasında çabul gelişmek için oyunun size tavsiye ettiği eşyaları en kısa sırada satın almaya çalışmalısınız. Gerek rakiplere gerek minyonlara yetenek ve sabit saldırı butonlarına hızlıca basarak seri saldırılar gerçekleştirebilirsiniz. Rakipleri ve minyonları alt ettikten sonra kulelere de saldırmanız gerekiyor, kulelere gizlice saldırarak oyunu daha hızlı şekilde bitirebilirsiniz. Oyuna girmeden önce hangi koridorda oynayacağınıza karar vermenizi ve buna göre karakterinizi seçmenizi tavsiye ederiz. Bu sayede rakibinizle dişe diş bir mücadeleye girebilirsiniz.