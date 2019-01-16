Muhtemelen internet kullanıcılarının uzun süredir baş ettiği sorunlardan birisi, yavaş internettir. Türkiye’de genel olarak internet başlı başına bir sorun olabiliyor. Gerek alt yapı olsun gerekse kısıtlamalar, bir süre sonra yavaş internet can sıkmaya başlıyor.

Ancak bu problemin kaynağını, her zaman üst kademelerde aramak gerekmiyor. Donanımsal olarak bilgisayarınız, yerel konumunuz ve kullandığınız donanımlarda internetin yavaşlamasına sorun olabiliyor. Peki yavaş internet sorununu nasıl çözebilirsiniz? Aslında ilk olarak gelen internetin kotası var mı, evde gereğinden çok bağlanan var mı ya da ne kadar süredir internetinize bakım yaptırdınız.

Bu gibi sorunları çözmeden hazır noktalara odaklanabilirsiniz. İnternet yavaşlamasına bazen, modem de neden olabiliyor. Hatta bazı firmaların göndermiş olduğu modemler, adete sorunlu üretim oluyor. Bir bakmışsınız anında internetinizin üzerinde ünlem işareti çıkmış. Bu sorunu çözmek için modem nasıl resetlenir, sorusuna cevap vermeniz gerekiyor.

Modem Nasıl Resetlenir?

Modem resetlemek aslında oldukça basittir. Bunu iki durumda yapabilirsiniz. Yani hem fiziksel olarak hemde tarayıcı üzerinden. Her ikisi de çalışmalarınıza asla sıkıntı çıkarmaz.

Fiziksel Olarak Modem Resetleme?

Aslında bu durum oldukça basittir. Tek yapmanız gereken modeminizin bulunduğu yerden, hemen arkasında bulunan Açma/Kapama tuşu ile bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Modemin gücünü kestikten sonra yaklaşık olarak 15 saniye kadar bekleyin, daha sonrasında tekrardan açın. Bir süre sonra bütün ışıkların aktif olduğunu göreceksiniz.

Tarayıcı Üzerinden Modem Resetleme Nasıl Yapılır?

Modeminize ulaşamıyorsanız, ya da modeme kadar uzanmak istemiyorsanız, yapmanız gereken şey oldukça basit. Türkiye’deki birçok modem sağlayıcısı, modem arayüzüne ulaşmak için standart bir ip adresi kullanıyor.

Örneğin tarayıcınızın url adres kısmına, 192.168.1.1 ya da 192.168.0.1 ip adreslerinden birisini girdiğinizde, otomatik olarak modem arayüzüne yönlendirilirsiniz. İlk başta şifre girişi isteyecek. Modeminizin markasına bağlı olarak, bu durum değişiklik göstermektedir. İnternet üzerinden varsayılan şifrelere ulaşabilirsiniz.

Modem arayüzüne girdikten sonra, Araçlar kısmına gelerek Modemi Yeniden Başlat Seçeneğine tıklamanız bunun için yeterlidir.

Modemi Fabrika Ayarlarına Döndürme?

Yine modemi resetlemek gibi bu seçenekte iki şekilde uygulanabilir. Kısacası hem fiziksel olarak modem resetlenebilir hem de tarayıcı üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Ancak aklınızda bulunması gereken şey, Modemi Fabrika Ayarlarına Döndürmek, modem ismini, şifresini ve modem arayüzünde yaptığınız bütün değişikliklerin silinmesine neden olur.

Fiziksel olarak modemi nasıl fabrika ayalarına döndürürsünüz?

Modeminiz yakınınızdaysa, hemen modemin altında bulunan küçük bir deliğin olduğunu farkedeceksiniz. Buraya iğne yardımıyla ya da o deliğe sığacak her hangi bir materyal yardımıyla baskı uygulayınız.

Tık sesi geldiğinde hemen çekmeyiniz. Bir süre boyunca o noktaya basılı tutmanız gerekmektedir. Bunun sonucunda modeminizin ışıklarının tamamen söndüğünü göreceksiniz.

Modemi bu şekilde sıfırladıktan sonra tekrardan modem arayüzüne girerek, internet sağlayıcınızın sizlere vermiş olduğu mail ve şifre ile ilk kurulumu gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Tarayıcı Üzerinden Modemi Fabrika Ayarlarına Döndürme?

Tıpkı modeme reset atma gibi fabrika ayarlarına döndürmek tamamiyle sıfırlamak istiyorsanız, yine modeminizin arayüzüne girmek zorundasınız. Yukarıda bunun nasıl yapılacağından bahsetmiştik. Türkiye’deki birçok modem sağlayıcısı, modem arayüzüne ulaşmak için standart bir ip adresi kullanıyor.

Örneğin tarayıcınızın url adres kısmına, 192.168.1.1 ya da 192.168.0.1 ip adreslerinden birisini girdiğinizde, otomatik olarak modem arayüzüne yönlendirilirsiniz. İlk başta şifre girişi isteyecek. Modeminizin markasına bağlı olarak, bu durum değişiklik göstermektedir. İnternet üzerinden varsayılan şifrelere ulaşabilirsiniz.

Modem arayüzüne girdikten sonra, Araçlar kısmına gelerek Fabrika Ayarlarına Dön seçeneğine tıklamanız bunun için yeterlidir.

Modemi bu şekilde sıfırladıktan sonra tekrardan modem arayüzüne girerek, internet sağlayıcınızın sizlere vermiş olduğu mail ve şifre ile ilk kurulumu gerçekleştirmeniz gerekmektedir.