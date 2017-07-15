Monitöre Sinyal Gelmeme Sorunu ve Çözüm Yöntemleri

Monitöre sinyal gelmeme sorunsalı her bilgisayar kullanıcısının başına en az bir kere gelmektedir. Bu sorunu yaşamamak adına uygulayabileceğiniz çeşitli çözüm metotları var aslında. Ekrana sinyal gelmeme sorunu çoğu zaman fiziksel bir sorun tarafından oluşmaktadır. Oluşan bu problemi gidermek için yazılımsal bazı çözüm metotları uygulamak yersiz olacaktır. Sinyal gelmeme sorunu sadece bilgisayarlarda değil projeksiyon türü cihazlarda da oluşabilmektedir ve bazen çeşitli oksitlenmeler sebebi ile bu sorun oluşabiliyorken bazen de basit bir temassızlıktan, çıkık kalmış kablodan veya hasar görmüş bir iletişim aletinden dolayı da kaynaklanabilmektedir. Bu sorun yine eski tip bilgisayarlarda çok daha sık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Fiziksel Kontrollerin Sağlanması

Eğer monitöre sinyal gelmiyorsa fiziksel anlamda gerekli kontrolleri sağlamanızı tavsiye ederiz. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra yapılabilecek işlemler listesine geçebiliriz. İlk olarak monitöre giden kabloyu veya kabloları kontrol etmelisiniz. Kontrollerinizden sonra da mutlaka güç kablolarının kontrollerini gerçekleştirin. Monitöre sinyal gelmemesinin anlamı, monitöre elektrik geliyor fakat görüntü sinyali gelmiyordur. Bu durumda VGA kablosunun da gerekli kontrolleri yapılmalıdır. Vga kablosunu kontrol ederken yerine iyi takılı olduğundan emin olmalısınız. Eğer yerine iyi takılı değilse yapmanız gereken işlem yerinden çıkarıp tekrar takmaktır. Ancak takarken ters takmayın veya içeri, soketine doğru girmiyorsa çok fazla zorlamayın. Yoksa içerisindeki telleri yamultabilirsiniz. Teller yamulursa daha farklı sorunlarla da karşılaşabilirsiniz.

Oksitlenme Sorunu

Eğer ekrana sinyal gelmiyorsa yine ekran kartı veya RAM parçalarınız oksitlenmiş olabilir. İlk olarak bu sorunu çözmelisiniz. Ekran kartını yerinden sökerek pin kısımlarını temizlemeli ve oksiti gidermelisiniz. Sonrasında RAM parçalarınızı, kaç tane varsa hepsini söküyorsunuz ve pin kısımlarını güzel bir şekilde temizliyorsunuz. Temizlik işleminden sonra soket kısımlarını da güzel bir şekilde temizleyin. Soket kısımlarını da temizledikten sonra tekrar yerine takabilirsiniz. Bütün işlemler bittiğinde mutlaka bilgisayarınızın içindeki tozları da temizleyin. Sonra bilgisayarınızı çalıştırdığınızda görüntünün geldiğini göreceksiniz. Eğer görüntü geldikten sonra ekranda kaymalar veya bulanmalar var ise ekran kartı sürücünüzü kaldırarak tekrar yükleyin. Tekrar yükledikten sonra yine bu bulanma ve kayma gibi problemlerinde ortadan kalktığını göreceksiniz.

Yine daha farklı olarak tam bir bilgisayar temizliği için kompressörlü hava ile iç temizliği sağlamaya özen gösteriniz. İç temizliği sağladıktan sonra işlemlerinize geçiniz. En önemlisi de kasa içerisini temizlerken ıslak mendil veya nemli bez gibi bezler kullanmamalısınız. Kasa içerisine nem, ıslaklık asla sokmamalısınız. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen kurulama işlemlerine geçiniz.