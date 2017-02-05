Monster Abra A5 V9.2 Tüm Özellikleri ve Fiyatı

Oyun bilgisayarı alanında yeni modellerle beraber sürekli olarak rekabet artmaya başladı. Tabi ki artan rekabetinde aslında daha iyi bilgisayar serilerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Özellikle son dönemde Nvidia ekran kartlarının da yeni nesil oyuncu ekran kartı sürümlerinin çıkış yapması ile beraber bu alanda birçok yeni seri bilgisayarda görmeye başladık. Bunlardan birisi de Monster Abra A5 V9.2 oldu.

Monster Abra A5 V9.2 Oyunculara Neler Sunuyor?

Diğer bilgisayar markalarına göre oyun serisi bilgisayarlarda biraz daha uygun fiyatlı markalardan biri olarak gösterilen Monster serisinin yeni üyelerinden biri olan Monster Abra A5 V9.2 serisinin özellikleri de aslında yeni nesil bilgisayar teknolojilerine oldukça benzer. Peki seride yer verilen özellikler neler? Bakalım.

Tasarım Detayları

İlk olarak Monster Abra A5 V9.2 serisinin tasarım özelliklerinden bahsedelim. Aslında biraz daha eski serilerde tasarım konusunda daha kalın bir kasa ve daha hantal bir görüntü sunan markanın bu seride ise çok daha şık bir tasarım sunduğunu görüyoruz. Diğer modellere göre daha ince kasası ve diğer serilere göre daha zarif bir görüntüsü olan modelin arka kapağında kullanılan tasarımda dikkat çekiyor.

Bununla beraber ön kısımda da Touchpad yanında motifler kullanan serinin arkasında ise yine geniş ızgaralı iki adet fan çıkış ağzı bulunuyor. Fan çıkış kısımlarının ise yine oldukça geniş ızgaralı olduğunu da belirtelim. Tabi bu tasarımın soğutma sistemiyle doğrudan ilişkisi de bulunuyor. Buna ek olarak aydınlatmalı klavyenin de tasarıma artık sağlayan bir başka noktası olduğunu da ekleyelim.

Ekran Teknolojisi Nasıl?

Tasarımdan sonra ilk olarak ekran özellikleri ile işe başlayalım. Ekran konusunda serinin standart 15.6” inç ekran boyutu ile beraber geldiğini belirtelim. 15.6”inç ekran boyutuna ek olarak serinin bunun dışında Full HD ekran çözünürlüğüne sahip olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Full HD çözünürlük değeri ekran boyutu ile beraber oldukça net bir görüntü sunulmasını sağlıyor.

Bunun dışında Monster Abra A5 V9.2 serisinde aslında yavaş yavaş Monster serilerinde standart olmaya başlayan bir başka ekran teknolojisi de dikkat çekiyor. Bu noktada ekranların aydınlık ortamlarda bile rahat bir kullanım sunması için IPS Mat LED panel ile beraber geldiğini belirtelim. Diğer üst segment oyun bilgisayarlarında olduğu gibi Monster Abra A5 V9.2 serisi de bu sayede ekran teknolojisi konusunda bekleneni sunmakta.

Bunun dışında aslında oyuncu serileri için genel olarak harici ekran kullanımının da daha fazla tercih edildiğini düşünecek olursak bu modelin ekranı oldukça yeterli gelecektir. Son olarak ekran konusunda 170 derece görüş açısı ve True color teknolojisinin de bulunduğunu ekleyelim.

Yeni Nesil Intel İşlemci Serisi

Tasarım ekran derken geçelim oyun serisi bilgisayarlar için en çok merak edilen noktaya yani teknik özelliklere. Aslında bu noktada yeni nesil oyun bilgisayarlarında standart hale gelen özelliklerin Monster Abra A5 V9.2 serisi içinde geçerli olduğunu görüyoruz.

Zira modelin içerisinde Intel’in 7.nesil Kaby Lake işlemcileri yer alıyor. Intel 7700 HQ serisi işlemcileri ile beraber gelen model 6 MB L3 ön bellek kapasiteli ve 2.8 GHz hız değerli işlemcilere sahip. İşlemcilerin turbo hızları ise 3.8 GHz değerine kadar çıkabiliyor.

Bu değerler ile beraber eski serilere göre %15 gibi bir performans artışı sağlanıyor. Ayrıca bu durumun en büyük artısı yeni seri işlemcilerin Ram bellek konusunda da yeni teknolojileri destekliyor olması ve VR desteğinin de bulunuyor olması. Yani sadece hızı ve performansı olarak değil yeni nesle getirdiği teknolojilerle de değerlendirme gerekiyor bu seri işlemcileri.

Ram Bellek Miktarı ve Depolama Birimleri

Intel’in yeni nesil işlemcileri ile beraber Monster Abra A5 V9.2 içerisinde son Ram teknolojisi kullanılıyor. Toplamda model de 8 GB Ram miktarı bulunmakta. İlk etapta az gibi gözükse de Ramin DDR4L teknolojisinde olması şu anki oyunlar için beklenen performans değerlerinin elde edilmesini sağlıyor.

Bu nedenle aslında oyunlar için yeterli bir performans değerinden söz edebiliriz. Tabi bir noktayı daha hatırlatmak lazım Intel 7.nesil işlemcilerle DDR4L Ramle çok daha fazla uyum içerisinde çalışmakta. Haliyle çok daha iyi bir performans optimizasyonu söz konusu.

Ram bellek dışında depolama birimleri hakkında bilgi verelim. Monster Abra A5 V9.2 serisinde depolama birimi olarak yapılan tercihin ise SSD olduğunu ekleyelim. Bilgisayar içerisinde M2 256 GB SSD bulunuyor. Yazma hızı 520 MB/s olan SSD serisinin okuma hızı ise 560 MB/s değerinde. Yani oldukça hızlı bir SSD modeli söz konusu. Fakat 256 GB SSD dışında Monster Abra A5 V9.2 modelinde HDD bulunmuyor. Tabi bunu alırken siz ekletebiliyorsunuz. Böyle bir şansınız var.

Ekran Kartı Teknolojisi

Gelelim oyun serisi bilgisayarlar için olmazsa olmaz özellik olarak öne çıkan ekran kartı teknolojilerine. Ekran kartı konusunda Monster Abra A5 V9.2 serisinde Nvidia ekran kartlarının yeni nesli bulunuyor. Yeni nesil ekran kartları içerisinde Nvidia Geforce GTX 1050Ti modelini barındıracak olan serinin hem daha ince bir ekran kartı modeli hem de daha yüksek bir ekran kartı modeli kullandığını da görüyoruz.

Toplamda 4 GB belleğe sahip olan ekran kartının GDDR5 teknolojisinde 128 bit değerinde olması da büyük bir artı. Tabi ki DX12 desteğini de unutmayalım. Zaten Nvidia’nın bu yeni nesil ekran kartı modellerini tartışmaya bile gerek yok. Hem daha az güç tüketimi sağlayan ekran kartları hem de eski seriye oranla en az % 40 oranında daha yüksek bir performans değeri sunuyor ki zaten şu an var olan oyunlarda çok rahat bir şekilde oynanabiliyor. Her ne kadar bu model yeni serilerde orta sınıf olarak geçse de durum bu.

Soğutma Teknolojisi

Bir oyun bilgisayarı için en önemli olan noktalardan biri olan soğutma teknolojisine geçelim. Soğutma teknolojisi konusunda zaten tasarımda da net bir şekilde görüldüğü gibi oldukça geniş ızgaralı hava delikleri yer alıyor. Monster Abra A5 V9.2 serisinde yer alan bu geniş ızgaralar sayesinde ve tabi ki çift fan desteği sayesinde modelin soğutma teknolojisinin de yeterli görüldüğünü ekleyelim. Ayrıca Turbo fan özelliği ve ani soğutma özelliği de dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

Monster Abra A5 V9.2 Satış Fiyatı

Serisinin tüm bu özellikleri ile beraber kendi resmi sitesinde satış fiyatı 4.749 TL olarak açıklanmış. Fakat bu fiyatın sizin yapacağınız özelleştirmelere göre değişebildiğini de belirtelim.