Monster Hunter World, Capcom tarafından geliştirilen en iyi yapımlardan biri olabilir. Bir hafta içerisinde beş milyon kopya dağıtmayı başaran oyun, Xbox Öne ve PlayStation 4 oyuncuları tarafından da oldukça sevildi. Fakat, Xbox One oyuncuları PS4 oyuncuları kadar memnun değiller. Bunun en önemli sebebiyse ilk hafta yaşanan sorunlar ve geç gelen güncellemeler oldu.

Monster Hunter World’ün piyasaya çıkışının ilk gününden beri PlayStation 4 oyuncuları çevrimiçi olarak oyunu arkadaşlarıyla oynayabiliyorlardı ancak Xbox One oyuncuları ilk hafta sadece single player olarak oynayabildiler. Oyunun içerisinde bulunan Online Session, Matchmake, Respond to SOS ve Join a Quentin gibi çevrimiçi içeriklere tam bir hafta erişim sağlanamadı. Şunu da belirtelim oyuna gelen güncellemelerin açıklamalarında bu problemlerin ortadan kaldırıldığı söylense de Xbox One sürümü 1.0.0.8 ilken PlayStation 4 sürümünün 1.03’te olması konu hakkında firmanın nasıl bir tutum sergilediğini gözler önüne seriyor.