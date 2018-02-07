Monster Hunter World İncelemesi

PlayStation 2 ile oyuncuların hayatına giren Monster Hunter serisinin yeni yapımları, oyuncular tarafından yeni nesil konsollara ve yeni nesil konsollara gelmesi için uzun süredir bekliyorlardı. Elbette Monster Hunter serisinin eski oyunları daha önce PC platformuna gelmişti ancak PC oyuncularına hep serinin yan yapımları sunulmuştu. Serinin ana oyunları, hiçbir zaman PC platformuna gelmemişti. Ancak incelemesini yapmak üzere olduğumuz Monster Hunter World şimdiye kadar yazdıklarımızı değiştiriyor. Çünkü bu yapım, yeni nesil konsollara gelecek olan ilk Monster Hunter oyunu ve PC platformuna da çıkış yapacak olan ilk Monster Hunter oyunu olma özelliği taşıyor. Biz de oyunun incelemesini PS4 Pro kullanıcısı gözünden yapacağız. Uzun ve detaylı bir inceleme sizleri bekliyor!

Monster Hunter World güzel bir menü ile oyuncularını karşılıyor. Bu menü aracılığıyla oyunun kendisine erişim sağlayabiliyor, galeriye göz atıp, ayarlarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Oyunu yeni nesil konsollar olan Xbox One X veya PlayStation 4 Pro ile oynuyorsanız grafikleri ve çözünürlüğü arttırabiliyorsunuz. Eğer grafikleri yükseltirseniz FPS azalıyor, çözünürlük standart kalıyor fakat grafikler daha kaliteli gözüküyorlar. Eğer çözünürlüğü öne çıkarırsanız, FPS düşük kalmaya devam ediyor, buna ek olarak grafikler de biraz düşüş gösteriyor ancak çözünürlük değeri artıyor. FPS tercihinizi yükseltmeniz durumunda PS4 Pro üzerinde PS4 çözünürlüğü ve grafikleri alabiliyorsunuz ve FPS değeriniz artıyor.

Bu konuda bir sıkıntı bulunuyor, hangi ayarı tercih ederseniz edin, sabit bir FPS alma şansınız bulunmuyor. FPS değerini öne çıkartmadığınız taktirde 25-40 FPS arası değer alıyorsunuz. FPS değerini öne çıkartırsanız da 40-50 FPS değerlerini görmeniz mümkün. Oyunda rahatsız olduğumuz tek konu bu diyebiliriz. Oyunda FPS kilidi bulunmadığı için performans konusu sizi tatmin etmiyor. Oyunda 30 FPS kilidi olsa çok güzel olabilirmiş, 60 FPS değerini hiç göremediğimiz için ondan bahsetmiyoruz bile. Menüde bunlara ek olarak galeri seçeneği de atlanmamış. Pek bir işe yaramayan galeri seçeneğinde önceden izlediğiniz sinematikleri tekrar izleyebiliyorsunuz. Bu ayrıntıları da belirttikten sonra oyuna geçebiliriz.

Monster Hunter World, göze hoş gelen, harika bir şekilde kurgulanmış sinematik ile bizleri karşılıyor. Bu sinematik sahnede karakterimizin adını girebiliyoruz. Buna ek olarak karakterimiz ve yanımızdaki küçük arkadaşımızı da oluşturuyoruz. Oyunun karakter oluşturma sisteminde her türlü detay düşünülmüş. Bu konuda geliştirici ekibin hakkını vermek gerekiyor.

Monster Hunter World’ü ister insanlarla, isterseniz de tek başınıza oynama şansınız var. Oyunu oynamak için internet bağlantınızın da olması gerekmiyor. Ülkemizdeki internet bağlantısı pek kaliteli olmadığı için internet zorunluluğu olan oyunlar bazı kullanıcılar için problem olabiliyor. Oyunu başka insanlarla oynamak isterseniz çevrim içi lobinizi oluşturup, başka insanların katılmasını bekleyebildiğiniz gibi başkalarının kurduğu lobilere de dahil olabiliyorsanız. Eğer oyunu insanlarla beraber oynarsanız, oyunun sosyal alanlarında oyuncularla etkileşim kurmanız da mümkün. Oyunun çevrim içi en önemli özelliği dört kişilik ekiplerle avlara veya görevlere çıkabiliyor olmamız.

Görevler

Çevrim içi veya çevrim dışı olarak oyuna giriş yaptığınızda, ilk olarak öğretici bir bölümle karşılaşacaksınız. Bu bölümün ardından oyunda olduğunuz sürece vakit geçirebileceğiniz bir sosyal alana giriş yapacaksınız. Bu sosyal alanda oyun ile ilgili gerekli olan her şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bahsettiğimiz sosyal alandan görevleri teslim alıp, ava gidiyorsunuz. Görevler ve avlardan bahsetmişken, oyunda çeşitli avlar ve görevler yer alıyor. İlk olarak karşımıza ana görevler geliyor. Bu ana görevler, oyunun senaryosunu takip ediyor ve sinematik sahnelerle destekleniyor. Ana görevlerde genellikle şunu koru, şu canavarı öldür, kamp kur gibi işler veriliyor.

Ana görevlerin dışında opsiyonel görevler de bulunuyor. Bu görevlerin içinde farklı seviyelerde, daha farklı küçük görevler yer alıyor. Opsiyonel görevlerde 20 mantar topla, 20 küçük canavar alt et gibi görevler yer alıyor. Bu görevleri av bölgelerinde serbest bir şekilde dolanırken gerçekleştirebiliyorsunuz. Ana görevlerde ise böyle bir seçenek yok. Üçüncü bir görev türü olarak, araştırma görevleri karşımıza çıkıyor. Bu görevler ana ve opsiyonel görev tipleriyle aynı görevleri bize yaptırıyor fakat bunların sonunda rastgele ödüller elde edebiliyorsunuz. Son görev çeşidiyse etkinlik görevleri. Bu görevler yine verdiğimiz örnekler gibi oluyor fakat oyunda henüz pek etkinlik olmadığı için detaylı bilgi veremiyoruz.

Bahsettiğimiz gibi oyun içerisinde yapılacak türlü türlü iş mevcut. Anlattığımız görevlerin haricinde ikramiyeler de bulunuyor. İkramiye görevleri de sosyal alandan alınıyor. Diğer görevlere göre daha ilgi çekici olan etkinlik görevlerinde daha eğlenceli ve basit talimatları yerine getiriyorsunuz. İstenen çiçeklerden toplamamız, belli canavarları öldürmemiz, bal toplamamız gibi türlü türlü görevler veriliyor. Bunların sonunda zırhlarınızın seviyesini artırabileceğiniz öğeleri ödül olarak alabiliyorsunuz.

Sosyal alanda ikramiye görevlerinin verildiği noktanın haricinde ögelerin alınıp, satıldığı bir market ve araştırma merkezi bulunuyor. Araştırma merkezinde daha önceden avladığınız veya varlığından haberdar olduğunuz canavarların özelliklerini ve zayıf noktalarını görebiliyorsunuz. Bu mekan daha çok güçlü yaratıklarla kapışmadan önce işinize yarayacaktır. Yalnızca birkaç yıldızı bulunan avları alt etmek için pek taktik uygulamak gerekmiyor. Taktiklerden söz etmişken sosyal alanda kantin benzeri bir yer bulunuyor. Kantinden aldığınız yemekler, karakterinize birkaç dakika boyunca özel güçlendirmeler verebiliyor. Örnek verecek olursak saldırı gücünüz veya defansınızı yükseltebiliyor. Bu yüzden önemli avlara çıkmadan önce kantine uğramanız iyi olacaktır.

Özel Odamız

Monster Hunter World bize bir oda da sunuyor. Bu odaya sosyal alandan erişebiliyorsunuz. Odamız bizlere birkaç önemli özellik sağlıyor. İlk olarak odamızda bir yardımcımız yer alıyor. Bu yardımcı sayesinde antrenman yapmaya gidebiliyoruz, yakaladığımız hayvanları da evcilleştirip evimize koyabiliyoruz. Oyunun betasına katıldıysanız, yardımcınızla konuşarak beta ödüllerinizi teslim alabilirsiniz. Bunların haricinde, odamızda da bir eşya kutusu yer alıyor. Bu kutuda envanterimizi düzenleyip, çeşitli eşyalar üretmemiz mümkün kılınmış. Fakat bu kutu odamıza özel değil, bunu her yerde bulabiliyoruz. Tüm bunların haricinde odamızda yatıp, dinlenme şansımız da bulunuyor.

Silah ve Zırh Geliştirme

Sosyal alan üzerine konuşmayı sürdürelim. Sıradaki dükkanımız demirci. Adından da anlaşılacağı gibi bu dükkanda silahlar üretebiliyor, satın alabiliyor veya tamir edebiliyorsunuz. Aynı işlemleri zırhınızla gerçekleştirmeniz de mümkün. İlk olarak silahlardan konuşalım. Oyun içerisinde onlarca farklı silah bulunuyor ve silahların da kendi içlerinde türleri bulunuyor. Sizler, satın aldığınız veya ürettiğiniz silahları genişleterek, daha farklı seviyelere erişebiliyorsunuz. Örnek olarak biz başlangıç silahı olarak Iron Katana’yı tercih ettik. Bu silah dalında, temel silahla birlikte 7 farklı silah daha yer alıyor. Örneğin, Iron Katana’yı geliştirdiğinizde Iron Katana II oluyor. Bunun üzerine bir geliştirme daha yapıp Iron Katana III elde edebileceğiniz gibi farklı bir dala geçerek, First Dance adlı silaha sahip olabiliyorsunuz. Yapımcıları bu konuda da tebrik etmemiz gerekiyor çünkü serinin ilk oyunlarında bu sistem bu kadar net değildi.

Önceden belirttiğimiz gibi, silahlar dışında zırhları da geliştirmeniz mümkün. Ancak zırh geliştirme sistemi, silah geliştirme sistemine göre çok daha basit. Çünkü silahların yalnızca bir türü bulunuyor ve seviyesini arttırmanız onları güçlendirmek için yeterli oluyor. Bizim kullandığımız zırh sadece 6. seviyeye kadar yükselebiliyordu. Elbette sürekli aynı zırhı kullanmanız mümkün değil. Oyunda ilerledikçe yeni zırh setleri de karşımıza çıkıyor ve her setin kendine özel bonusları bulunuyor.

Şimdi silah gelişimi konusuna geri dönelim. Çünkü silahları geliştirmek için tek bir öğe yeterli olmuyor. Örneğin, Iron Katana’yı üçüncü seviyeye çıkarmak için Iron Ore, Machalite Ore ve Earth Crystal sahibi olmanız gerekiyor. Farklı bir türe geçiş yapmak içinse ekstra malzemeler toplamanız zorunlu tutulmuş. Silahlarımızı bu şekilde geliştirebiliyor oluşumuz da oyun içerisindeki avları daha anlamlı kılıyor. Oyunun içine dalarak kendinizi kaptırmayı düşünüyorsanız, demirci reisle baya bir vakit geçirmek durumunda olacaksınız.

Toplanma Bölgesi

Sosyal alanın en sosyal alanının toplanma bölgesi olduğunu belirtmiştik. Bu bölgede oyuncular, diğer oyuncularla iletişim kurabiliyorlar. Bunun dışında bu alan, genel olarak bahsettiğimiz sosyal alanın tamamının daha kompakt bir hali diyebiliriz. Eşya satıcısına, görev noktasına, kantine, eşya kutusuna ve odanıza erişimi bu alandan da sağlayabiliyorsunuz. Bu kompakt alandan arenaya da geçiş yapabiliyorsunuz. Arenada aldığınız görevlerde ise hızlı bir şekilde karşınıza çıkan hayvanı avlamak için çabalıyorsunuz. Yarışma kısmında ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Geliştirici ekip oyunun bu kısmı için henüz içerik yayınlamadı. Toplanma alanında grup kurmanız için uğramanız gereken bir NPC ve bilgi tablosu yer alıyor. Tabloyu kullanarak, oyunda yaşanan son etkinliklere göz atabiliyor, günlük ödüllerinizi toplayabiliyorsunuz.

Yazının bu kısmına dek bahsettiğimiz konuları bir özetleyelim. Monster Hunter World, içerik konusunda son derece dolu bir oyun. Oyuna ilk giriş yaptığınızda birçok şey bulmanız mümkün. Bu elbette olumlu bir durum. Ek olarak bu içerikler, kullanıcının üzerine gelip, sıkmıyor. Yan görevler gibi içerikleri yapıp yapmamanız size kalmış ancak yaparsanız karakterinizin faydasına olacaktır. Oyunun zırh ve silah geliştirme mantığı da tam ayarında olmuş. Monster Hunter World, kullanıcı dostu bir sistem oluşturmayı başarmış.

Oyun Mekanikleri

Monster Hunter World, söylediğimiz gibi yapacak şeylerle tıka basa doldurulmuş ve bahsettiğimiz konular sadece oyunun başlangıcında karşımıza çıkan olaylar ve etkinlikler. Oynamaya devam ettikçe oyunun daha da derinleştiğini ve bazı şeyleri yapmak zorlaşıyor. Oyun bizlerin karşısına farklı farklı yollar çıkarıyor. Şimdi biraz oyunun temel oynanışı hakkında konuşalım, daha önceki oyunları oynadıysanız oyunun temel yapısı hala aynı ancak çok daha iyi bir konumda. Geliştirici ekip, yeni oyun ile hem klasik oyunu sevenleri hem de seriye ilk defa başlayacak olanları mutlu etmeye çalışmış ve bu konuda başarılı olduklarını söyleyebiliriz.

Oyunun oynanışı herhangi bir oyuncuya biraz kolay gelecektir. Oyunun temel mekaniklerini algılamak, arayüzü kavramak gibi şeyler ilk etapta kolay gelecektir. Bu durum özellikle seriye yeni katılanlar için düşünülmüş. Bu durum serinin eski oyuncuları için biraz üzücü olabilir ancak oyuncularının tadını kaçırmasını gerektirecek bir şey yok. Oyun 20-30 saat oynadıktan sonra başlıyor desek yanlış olmaz. Yani eski oyuncular asıl keyfi başlangıç aşamalarını geçtikten sonra almaya başlayacaklar.

Oyunun temelinde adından da anlaşılabileceği gibi canavar avlamak yatıyor. Bunu gerçekleştirmek için canavarın bölgesine gitmeniz gerekiyor. Canavarlara hasar vermek ve onları avlamanız araştırma seviyenizi yükseltiyor. Seviyenizin artması canavarların hareketlerini daha kolay anlamayıp, farklı taktikler denemenize imkan veriyor. Yazımızın bu noktasında oyunda baştan sona aynı şeyleri tekrarlayıp durmuyorsunuz. Genelde amacımız avlanmak olsa da her canavarın saldırı tipi, özelliği ve bulunduğu ortam farklı olduğu için kendinizi tekrarlanan görevlerin içinde gibi hissetmiyorsunuz.

Grafikleri nasıl?

Monster Hunter serisindeki canavarların tasarımı her zaman üst seviye olmuştu ve son derece etkileyiciydiler. Yeni oyunda, teknoloji ve grafikler geliştiğinden dolayı canavarlar çok daha muazzam gözüküyorlar. Monster Hunter World, oldukça gerçekçi seviyede grafiklerle bizleri karşılıyor. Ancak gerçekçi olmayan grafikler de oyunun içerisinde bulunuyor. Genel bir yorum yapacak olursak grafik kalitesi orta seviyede kalmış denebilir. Fakat oyunun tasarımının grafiklerinden çok daha iyi olduğunu bu yüzden grafiklerde herhangi bir eksiklik hissetmediğimizi de belirtelim. Canavarlar, çevre detayları, karakterler ve çok daha fazla etken size Monster Hunter evreninde bulunduğunuzu belli ediyor.

Almaya değer mi?

Monster Hunter World’ü kusurlu ancak kesinlikle oynamanız gereken bir oyun olarak gösterebiliriz. Bahsi geçen kusur da yazımızın başında bahsettiğimiz performans ile ilgili yaşanan problemler. Oyunu PlayStation 4 Pro üzerinden oynarken stabil bir FPS değeri alamıyoruz. Limitsiz FPS yerine 30 FPS’e kilitlenmiş bir yapım olsaydı çok daha kusursuz bir oyun keyfi konsol kullanıcılarını bekliyor olacaktı. Oyun henüz PC için çıkışını gerçekleştirmediği için PC oyuncularına bir tavsiyede bulunamıyoruz.