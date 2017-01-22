Monster Tulpar T7 V12.1.1 Özelikleri ve Satış Fiyatı

Oyuncu serisi bilgisayar modelleri içerisinde piyasaya sürdüğü üst düzey serilerle beraber öne çıkan markalardan birisi de Monster olarak biliniyor. Üst düzey donanım parçalarına karşın fiyat olarak piyasaya süre düşük kalan rakamları ile çokça tercih edilen markanın yeni nesilde ise en sevilen serilerden biri Monster Tulpar T7 V12.1.1 serisi olmuştu. Üst düzey oyuncu bilgisayarlarından biri olan yeni serinin ne gibi özelliklere sahip olduğuna bakalım.

Monster Tulpar T7 V12.1.1 Oyuncu Serisi Özellikleri

Öncelikle Monster Tulpar T7 V12.1.1 serisinin tasarım özellikleri ve teknik özelliklerinden bahsedelim. Ardından serinin özelleştirme seçeneklerinden ve fiyatlarından bahsedeceğiz.

Eski Serileri Andıran Tasarım

Monster’ın yeni seri bilgisayarlarında tasarım konusunda aslında markanın çok fazla bir değişikliğe gittiğini söylemek yanlış olur. Eski serilerde gördüğümüz keskin hatlı tasarım yine bu seride de tasarım tercihi olarak kullanılmış durumda. Arka kısımda yer alan çift taraflı geniş fan çıkışları ile oldukça etkileyici bir görüntüye sahip olan seride ana ekranda ise yine keskin çizgiler ve tam orta kısımda Monster logosunu görüyoruz.

Buna eski serilere göre biraz daha hantal ve biraz daha kalın bir model olan Monster Tulpar T7 V12.1.1 bilgisayarın inceliğe önem veren oyuncuların tercihi olmayacağı kesin. Tabi tüm bunlara karşın model biraz daha sağlam ve biraz daha kaliteli bir malzeme yapısı ile beraber geliyor. Touchpad yerleşimi de yine eski serilerde gördüğümüz kasanın tam ortasında yer alan yerleşim aynen korunmuş durumda.

Oyuncu Serisinde Beklenen Teknik Detaylar

Geçelim Monster Tulpar T7 V12.1.1 serisinin teknik özelliklerin. Bu konuda aslında çok fazla söze gerek yok. Şöyle ki beklenen oyuncu serisi bilgisayar özellikleri yine bu seride de yer alıyor. Üstelik bu kez kullanılan donanımlar çok daha güçlü. Donanım konusunda ilk olarak serinin performansı konusunda şu an piyasadaki en iyi işlemcilerden biri olan Intel i7 7.nesil 7700K serisi işlemcilere yer verilmiş durumda.

K serisi işlemci sınıfının ne kadar başarılı olduğunu düşünecek olursak bu seride işlemci konusunda maksimum performans elde edilmiş oluyor. Eski seri işlemcilere göre %43 oranında daha yüksek bir performans ortaya koyduğu bilinen serinin haliyle hem işlemci gücü konusunda hem de ekran kartı desteği konusunda maksimum performans değerlerini elde etmesi bekleniyor.

Yeni Nesil Nvidia Ekran Kartları

İşlemci konusunda 7.nesil K serisi kullanması ile dikkat çeken Monster Tulpar T7 V12.1.1 modeli ekran kartı konusunda da yine oyuncu bilgisayarlarından bekleneni veriyor. Ekran kartı konusunda son seri Nvidia Geforce GTX 1070 serisini kullanan modelde haliyle Nvidia ekran kartlarının getirdiği sanal gerçeklik desteği ve 4K çözünürlük desteği sunuluyor.

Yalnız 4K çözünürlük desteğinin harici ekranlarla beraber sağlanabildiğini de belirtelim. Yani bilgisayarın ekranı 4K çözünürlük değerine sahip değil. 8 GB GDDR5 ekran kartlarının K serisi işlemcilerle beraber kesinlikle oyuncu bilgisayarı alanında modeli epey bir öne çıkardığı da gerçek. Eski serilere oranlar %40 miktarında daha performanslı olan kartların VR desteğinde de sorunsuz oyun deneyimi sunduğunu da belirtelim.

DDR4 Ram Teknolojisi, Ekstra SSD Ve HDD Teknolojisi

Modelin tüm bunlarla beraber yeni nesil Ram teknolojisine de sahip olduğunu belirtelim. Zaten arttırılabilir Ram teknolojisine sahip olan bilgisayarda bunun dışında 16 GB DDR4 Ram belleklerin geldiğini de belirtmek gerekiyor. Sadece 16 GB yeni nesil Ramlerin bile yeterli gelmekte. Ram teknolojisinin dışında Monster Tulpar T7 V12.1.1 serisinde ekstra olarak 256 GB miktarında SSD bulunuyor. Intel serisi SSD’nin oldukça yüksek performanslı olmasına karşın modelde bir de 1 TB HDD eklentisi bulunmakta.

1 TB HDD için belirlenen dönüş hızı ise standart haline gelen 7200 RPM oranında. Hem yüksek bellek oranları hem de hafıza seçeneğinde de yüksek okuma yazma oranına sahip olan Intel serisi SSD belleklerin kullanılması Monster Tulpar T7 V12.1.1 serisinin performans artışını da kolayca elde etmesini sağlıyor.

Ekran Teknolojisi Nasıl

Monster serileri genelde kasa yapısı olarak çok fazla beğenilmeyen seriler. Buna ek olarak Monster serilerinde en çok eleştirilen noktalardan birisi de bilgisayarların ekranları. Birçok giriş modelinde IPS ekranı standart olarak sunmaması nedeniyle eleştiri alan modelin bu seride ise ekran konusunda bekleneni vermiş olduğu görülüyor.

Bu seride ekran boyutu olarak oyuncu bilgisayarları için en çok tercih edilen 17.3 inç ekranlar tercih edilmiş. Bunun dışında ekranlarda parlamayı engelleyecek IPS panel teknolojisi kullanıldığı gibi Mat LED panel sistemine de yer verilmiş durumda. Çözünürlük değeri olarak da Full HD çözünürlük değeri ile beraber gelen Monster Tulpar T7 V12.1.1 serisinin şimdiden ekranları konusunda da epey beğeni topladığını söylemek gerek.

Çift Fanlı Soğutma Sistemi

Performansa doğrudan etki eden ve oyuncuların en çok şikayet ettikleri konulardan birisine geçelim. Monster Tulpar T7 V12.1.1 üzerinde bilgisayarı soğutmak için çit fan sistemi kullanılıyor. Arka orta kısma yerleştirilmiş olan çift fanın çıkış delikleri de oldukça büyük. Bu sayede aslında çok iyi bir hava akımı sağlanıyor ve Monster Tulpar T7 V12.1.1 serisi yüksek performans değerlerinde bile çok fazla ısınmıyor.

Çıkarılabilir Pil, Hızlı Şarj ve Aydınlatmalı Klavye

Son olarak serisinin ekstra özelliklerinden biri bahsedelim. Monster Tulpar T7 V12.1.1 modelinin içerisinde öncelikle kullanılan çıkarılabilir pillerin büyük bir avantaj sağladığını söyleyerek işe başlayalım.

Oyuncu bilgisayarlarında genelde dahili pil kullanımı başladığı ve bu çok tercih edilmiyor. Monster bunun biraz dışına çıkmayı başarıyor. Diğer bir ekstra özellik ise artık USB Type-C ile hızlı şarj desteğinin bulunması. Sadece dakikalar içerisinde şarj olabilen bilgisayarın şarj olma süresi ise kullanıma göre değişiklik gösterebilmekte.

Şarj konusunda da bekleneni veren modelin bahsedeceğimiz son özelliği ise ayarlanabilir renkli klavyesi. İsterseniz belli bölümlere belli renkler verebileceğiniz ya da toplu olarak renklerini değiştirebileceğiniz klavyelerin de oyun sırasında hoş bir görüntü ortaya çıkardığını söylemek gerek.

Satış Fiyatı

K serisi yeni nesil işlemciler, DDR4 teknolojisi, yeni nesil ekran kartları, yeni nesil bellek teknolojileri Full HD ekran gibi birçok özelliği ile beraber Monster Tulpar T7 V12.1.1 serisinin satış fiyatı 9.900 TL gibi bir rakam. Tüm bu özelliklere karşı bu fiyat aralığı tercih edilir mi? Merak konusu.