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Moskova, Türkiye’nin Uzay Girişimlerine Katılmak İstiyor!

Moskova, Türkiye'nin uzay girişimi için yapacağı teknolojik faaliyetlere katılmak istiyor.

Ayşen Sıla

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Moskova ic

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos başkanı Dmitriy Rogozin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ulusal Uzay Programını yürütmek için gerekli tüm siyasi ve ekonomik güce sahip olduğunu ve Moskova’nın programla ilgili girişimlere katılmak için tüm fırsatları değerlendirmeye hazır ve istekli olduğunu söyledi.

Rogozin, Anadolu Ajansı (AA) ile yaptığı röportajda Türkiye’nin Ulusal Uzay Programı ve uzay ve savunma sanayisindeki potansiyel işbirliği hakkında konuştu.

Türk meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz tecrübe, “iki ülkenin uzay faaliyetleri alanında uzun vadeli önemli ortak çıkarları olduğunu doğruluyor” dedi.

Bu temasları daha sistematik ve kapsamlı hale getirmek için bir taslak belge hazırlandığını anlatan Rogozin, bunun Ankara ile Moskova arasındaki barışçıl uzay faaliyetleri işbirliğinin yasal çerçevesi olacağını söyledi.

Moskova ic

Uzay programlarının gerçekleştirilmesi için güçlü bir siyasi irade ve yetkin bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Rogozin, “Deneyimli ortakların da desteğine ihtiyaç duyulduğu takdirde, genç bir uzay gücü kolayca gezegenler arası tam teşekküllü bir misyonu hazırlayabilir ve uygulayabilir. çok kısa bir süre.” diye ekledi.

Türkiye’nin kendi uzay programını yürütebilen ülkeler arasında yer aldığının altını çizen Rogozin, Türkiye’nin havacılık sektöründe gerekli sayıda kalifiye uzmana sahip olduğunu da belirtti.

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KaynakDaily Sabah

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