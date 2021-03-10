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Moskova, Twitter’ı Yasadışı İçerik Nedeniyle Yavaşlattı!

Ayşen Sıla

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moskova

Moskova Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunun “yasadışı” olduğu söylenen içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Rusya’daki kullanıcılar için Twitter’ı yavaşlatmayı planladığını söyledi.

Moskova, geçtiğimiz aylarda Facebook ve Twitter gibi Batılı teknoloji devlerini hükümet karşıtı gösterilere katılma çağrılarını iptal etmemeleri için artan bir baskı altına soktu.

Rusya’nın medya izleme örgütü yaptığı açıklamada, Twitter’ın hizmetlerini kısıtlama kararının “Rus vatandaşlarını korumayı” ve şirketi Rus yasalarına uymaya zorlamayı amaçladığını söyledi.

Roskomandzor gözlemcisi, kesintinin Çarşamba günü başlayacağını ve tüm mobil kullanıcılar ve masaüstü kullanıcılarının %50’sinde “hizmet hızında bir yavaşlama” oluşturacağını söyledi.

moskova

Roskomandzor, 2017’den beri Twitter’a çocuk pornografisi bağlantılarını, uyuşturucu kullanımıyla ilgili bilgileri ve küçükleri intihar etmeye çağıran “28.000’den fazla ilk ve tekrarlanan talep” gönderdiğini söyledi.

Son yıllarda Rus yetkililer, aşırılık, terörizm ve küçükleri korumak adına internet üzerindeki kontrolü sıkılaştırıyor. 2019’da, Rusya’yı dünya çapındaki ağdan izole etmeyi amaçlayan bir “egemen internet” in geliştirilmesi için bir yasa çıkarıldı; aktivistlerin korkusu, hükümetin siber uzay üzerindeki kontrolünü sıkılaştıracak ve konuşma özgürlüğünü engelleyecek.

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