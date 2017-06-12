Motorola iki yeni uygun bütçeli telefonu olan Moto E4 ve Moto E4 Plus‘ı piyasaya sürdü.

Moto E4 özellikleri

Moto E4 5.0 inçlik 720p ekran, Snapdragon 425 veya 427 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama alanı, 8 megapiksel çözünürlüklü f2.2 arka kamera, flaşlı 5 megapiksel f2.2 ön kamera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, parmak izi sensörü (opsiyonel), su itici nano kaplama, Android 7.1 Nougat ve çıkarılabilir bir 2800mAh pile sahip.

Telefonun plastik gövdesi var ve Licorice Siyah ve İnce Altın renklerinde satışa sunulacak.

Moto E4 Plus özellikleri

Moto E4 Plus, 5.5 inç 720p ekran, Snapdragon 427, 2GB RAM, 16 veya 32GB depolama seçenekleri, 13 megapiksel çözünürlüklü f2.0 arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüklü f2.2 ön kamera, flaş, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1 , Parmak izi sensörü, su itici nano kaplama, Android 7.1 Nougat ve büyük bir 5000mAh pil özelliklerine sahip. Bir plastik ve metal gövdeye sahip ve Demir Gri ve İnce Altın renklerinde satışa sunulacak.

Moto E4, 149 € ve Moto E4 Plus 199 € fiyatla satışa sunulacak.