Moto E4 ve Moto E4 Plus, yeni renkleri ile görüntülendi

İlk Moto E4 Plus görüntüleri üç hafta önce çıktı ve şimdi telefonun renkleri hakkında daha fazla bilgi var. Roland Quandt cihazın görüntülerini tweet attı, ardından küçük Moto E4’ün renkleriyle benzer tweet daha attı.

Moto E4 Plus, Gri, Mavi ve Altın olmak üzere üç renkte satışa sunulacak. İlk iki seçenekte siyah bir ön panel bulunurken, Gold sürümünün her tarafında aynı renk olacak.

Moto E4 Plus daha küçük kardeşine benzeyebilir, ancak ilk bakışta üç renk de biraz farklıdır. Mavi sürüm biraz daha koyu iken Gri Moto E4 Plus’dan biraz daha hafif görünüyor. Altın seçeneği beyaz ön cepheye sahiptir ve Rose Gold’a Champagne Gold rengine daha çok benziyor.

Görüntüler başka bir fark ortaya koyuyor – Moto E4 Plus kamera ayarı arka panelden daha aşağıda oturacak, Moto E4’deki dairesel modül biraz çıkıntılı ve, arkada bir yumru oluşturuyor.