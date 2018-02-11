Moto E5 Play Çizimleri Sızdırıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Bugün ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass tarafından dağıtılan bir render sayesinde, Verizon Wireless’a gönderilen Moto E5 Play hakkında yeni bir görsel edinmiş olduk. Ön ödemeli GSM taşıyıcısı Cricket Wireless, aynı cihazı Moto E5 Cruise adı altında sunacak. Geçtiğimiz ay sizlere 2011 Motorola Atrix’den bu yana bir parmak izi tarayıcısına sahip ilk Motorola ahizesi olan Moto E5‘in bir sunumunu gösterdik. Tarayıcı arka kameranın altında olacak ve Motorola logosunun bir görüntüsünü içerecektir.

Moto E orta sınıf çizgisinin ilk varyantı olan Moto E5 Play‘de ilk görünüşte biyometrik okuyucusunu Moto E5 ile aynı yerde olacak gibi duruyor. Tarayıcıyı telefonun ön kısmında göstermeyen başarısızlığı inceledikten sonra bizler bu sonuca varıyoruz. Parmak izi tarayıcının yeni konumunun yanı sıra 2018 için bir başka büyük değişiklik Moto serisinin markalaştırılmaması etrafında dönüyor. Cihaz ön yüzünde Moto yerine Motorola yazıldı. Geçen sene Motorola adının geri getirileceğini söyledik. Ayrıca E5 Play‘in E5 gibi, selfie kamerası için öne bakan bir LED flaşla donatılmış halde geleceği söyleniyordu. Bu çizim ile doğruluğu kesinleşmiş oldu.

Telefon ekranında görülen tarihe dayanarak Moto E5 Play‘in 3 Nisan’da açılacağını bekliyoruz. Yeterince yakınına bakarsanız ekrandaki haftanın gününün Salı olduğunu söyleyebilirsiniz. Görünüşe göre 3 Nisan bu yıl bir Salı gününe denk geliyor. Tesadüf mü? Biz öyle düşünmüyoruz!