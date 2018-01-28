Moto E5 ve E5 Plus FCC Sertifikası Aldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Daha birkaç gün önce size Moto E5 olduğu iddia edilen bir görüntü gösterdik. Parmak izi tarayıcısında şirketin simgesel logosunu da içeriyordu. İddia edilen Moto E5‘in 5 inç ekranı ve kapağının altında MediaTek SoC donanımı olması bekleniyordu. Bugün Moto E5, Moto E5 Plus ile birlikte üretildiği kesinleşti ve her iki telefon da FCC web sitesinde listeleniyor olduğu söylendi.

FCC sayfasında yayınlanan model numaraları XT1922-4 ve XT1922-5‘tir. FCC belgeleri teknik özellikler hakkında pek fazla bilgi vermezken her iki telefonun da 4000mAh‘lik bir pil ile güçlendirileceğini gösteriyor. Geçen yılın Moto E4‘ünde 2800mAh pil bulunuyordu.

Moto E5 ve Moto E5 Plus‘ın 3 Nisan’da tanıtılması bekleniyor. Arka parmak izi tarayıcısıyla, ön ev düğmesi Motorola logosu içeriyor. E5 ve E5 Plus‘da başka pek fazla değişiklik bulamayacağız gibi görünüyor. 2018 için planlanan ve yaklaşmakta olan Motorola telefonlarının aksine bu iki model uçtan uca ekrana sahip olmayacak ve en-boy oranı 16:9 olarak tanıtılacak. Her iki cihaz da çoğu yeni modelin bu günlerde kullandığı USB Type-C bağlantı noktası yerine bir microUSB bağlantı noktası kullanacak.