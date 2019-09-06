Moto E6 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Temmuz ayında piyasaya sürülen Moto E6‘nın gelişmiş bir sürümü olarak Motorola, en yeni Motorola Moto E6 Plus telefonunu IFA’da tanıttı. Cihaz E serisinin en yeni cihazı olacak. Cihaz, 6.1 inç HD + Max Vision ekrana sahip.

Donanım olarak 2 GB RAM ile eşleştirilen MediaTek Helio P22 ile çalışıyor. Cihaz, Android 9.0 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. LED flaşlı 13 megapiksellik bir arka kamera, ikincil 2 megapiksel kamera ve 8 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Telefon arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya, çift SIM’e ve bir MicroSD yuvasına sahiptir ve 3000mAh batarya içerir.

Moto E6 Plus Teknik Özellikleri

6,1 inç (1560 × 720 piksel) HD+ 19,5:9 Max Vision IPS ekranı

2GHz sekiz Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) 650MHz IMG PowerVR GE8320 GPU ile 12nm işlemci

2GB RAM, 16GB / 32GB dahili depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza

Android 9.0 (Pasta)

Çift sim

LED Flash’lın13MP arka kamera, f/2.0 diyafram, ikincil 2MP kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera

3.5mm ses girişi, FM Radyo

P2i su geçirmez nano kaplama

Parmak izi tarayıcısı

4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, Mikro USB

3000mAh batarya

Moto E6 Plus, Karayip Mavisi, Zengin Yabanmersini, Parlak Kiraz ve Cilalı Grafit renklerinde geliyor. 139 Avro’dan temel sürüm başlıyor. Eylül’de Avrupa’ve önümüzdeki aylarda Asya’da piyasaya sürülecek.