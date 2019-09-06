Moto E6 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Temmuz ayında piyasaya sürülen Moto E6‘nın gelişmiş bir sürümü olarak Motorola, en yeni Motorola Moto E6 Plus telefonunu IFA’da tanıttı. Cihaz E serisinin en yeni cihazı olacak. Cihaz, 6.1 inç HD + Max Vision ekrana sahip.
Donanım olarak 2 GB RAM ile eşleştirilen MediaTek Helio P22 ile çalışıyor. Cihaz, Android 9.0 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. LED flaşlı 13 megapiksellik bir arka kamera, ikincil 2 megapiksel kamera ve 8 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Telefon arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya, çift SIM’e ve bir MicroSD yuvasına sahiptir ve 3000mAh batarya içerir.
Moto E6 Plus Teknik Özellikleri
- 6,1 inç (1560 × 720 piksel) HD+ 19,5:9 Max Vision IPS ekranı
- 2GHz sekiz Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) 650MHz IMG PowerVR GE8320 GPU ile 12nm işlemci
- 2GB RAM, 16GB / 32GB dahili depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza
- Android 9.0 (Pasta)
- Çift sim
- LED Flash’lın13MP arka kamera, f/2.0 diyafram, ikincil 2MP kamera
- f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera
- 3.5mm ses girişi, FM Radyo
- P2i su geçirmez nano kaplama
- Parmak izi tarayıcısı
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, Mikro USB
- 3000mAh batarya
Moto E6 Plus, Karayip Mavisi, Zengin Yabanmersini, Parlak Kiraz ve Cilalı Grafit renklerinde geliyor. 139 Avro’dan temel sürüm başlıyor. Eylül’de Avrupa’ve önümüzdeki aylarda Asya’da piyasaya sürülecek.