Ana Sayfa Akıllı Telefon Moto E7, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Moto E7, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Moto E7, bugünlerde birçok sertifika alıyor. Telefonun çok yakında satışa sunulması bekleniyor...

Ayşen Sıla

-

0
Moto E7

Bu ayın başlarında bir liste, duyurulmamış Motorola Moto E7 akıllı telefonun tüm özelliklerini ortaya koymuştu. Liste ayrıca Moto E7‘nin görüntülerini de taşımıştı. Moto E7, ABD’deki Federal İletişim Komisyonu (FCC), Tayland’daki Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) ve TUV) gibi kurumlardan onay aldığından, telefon çok yakında görücüye çıkabilir.

NBTC sertifikası, yaklaşan Moto E7’nin X2095-3 model numarasına sahip olduğunu ortaya koydu. FCC veritabanında, AC adaptörü, pil, kulaklık ve USB kablosu gibi bazı aksesuarlarını ortaya çıkarmak içinse telefonun farklı bir modeli daha ortaya çıktı.

Moto E7’nin bataryası bir KG40 model numarasına sahip yani 4.000 mAh kapasiteyi de beraberinde getiriyor. Liste ayrıca cihazın 5W şarj cihazıyla geleceğini gösteriyor. Sertifikalar aracılığıyla sadece bu detaylara sahip olabildik.

Moto E7

Söylentilere göre, Moto E7 bir su damlası çentik ekranla HD plus çözünürlük sunan 6.2 inç LCD panel ile gelecek. Snapdragon 632 işlemci ve 2 GB RAM ile gelmesi beklenen telefon, 32 GB dahili depolama alanıyla gelebilir.

Moto E7’nin 5 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Telefon, 13 megapiksel ana kamera ile 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift ​​kamera kurulumuna sahip. Diğer özellikleri arasında microSD kart yuvası, Android 10 işletim sistemi, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, microUSB ve 3,5 milimetre ses girişi yer alıyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGizbot
Önceki İçerikSamsung, 2021’de Katlanabilir Telefon Portföyünü Genişletecek!
Sonraki İçerikSamsung Galaxy Buds Beyond İle Tanışın!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İpucu

Red Hat Enterprise Linux RHEL 8.3 Geliyor – İşte Yenilikler

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3'ün beta sürümünü 3 ay önce yayınlanmıştı. Şimdi ise Red Hat ekibi şimdi RHEL 8 platformunun RHEL...
Devamını Oku
Sosyal Medya

Google Ücretsiz VPN Dönemini Başlatıyor – İşte Detaylar

Google One, 2 TB veya üzeri planına sahip aboneler için ücretsiz VPN hizmetini duyurdu. Google One nedir peki? diye soracak olursanız, yazımızın...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Buds Beyond İle Tanışın!

Samsung, 2021'de Galaxy S21 serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Şimdi ise şirket "Samsung Blade" ve "Galaxy Space" gibi isimlerden sonra bambaşka bir marka...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Moto E7, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Bu ayın başlarında bir liste, duyurulmamış Motorola Moto E7 akıllı telefonun tüm özelliklerini ortaya koymuştu. Liste ayrıca Moto E7'nin görüntülerini de taşımıştı....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung, 2021’de Katlanabilir Telefon Portföyünü Genişletecek!

Bu haftanın başlarında Samsung Electronics, faaliyet kârını ve diğer ayrıntıları, en son mali raporuyla açıkladı. Güney Koreli teknoloji devi, kârını çeşitli farklı...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014