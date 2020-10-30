Moto E7, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Bu ayın başlarında bir liste, duyurulmamış Motorola Moto E7 akıllı telefonun tüm özelliklerini ortaya koymuştu. Liste ayrıca Moto E7‘nin görüntülerini de taşımıştı. Moto E7, ABD’deki Federal İletişim Komisyonu (FCC), Tayland’daki Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) ve TUV) gibi kurumlardan onay aldığından, telefon çok yakında görücüye çıkabilir.

NBTC sertifikası, yaklaşan Moto E7’nin X2095-3 model numarasına sahip olduğunu ortaya koydu. FCC veritabanında, AC adaptörü, pil, kulaklık ve USB kablosu gibi bazı aksesuarlarını ortaya çıkarmak içinse telefonun farklı bir modeli daha ortaya çıktı.

Moto E7’nin bataryası bir KG40 model numarasına sahip yani 4.000 mAh kapasiteyi de beraberinde getiriyor. Liste ayrıca cihazın 5W şarj cihazıyla geleceğini gösteriyor. Sertifikalar aracılığıyla sadece bu detaylara sahip olabildik.

Söylentilere göre, Moto E7 bir su damlası çentik ekranla HD plus çözünürlük sunan 6.2 inç LCD panel ile gelecek. Snapdragon 632 işlemci ve 2 GB RAM ile gelmesi beklenen telefon, 32 GB dahili depolama alanıyla gelebilir.

Moto E7’nin 5 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Telefon, 13 megapiksel ana kamera ile 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift ​​kamera kurulumuna sahip. Diğer özellikleri arasında microSD kart yuvası, Android 10 işletim sistemi, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, microUSB ve 3,5 milimetre ses girişi yer alıyor.