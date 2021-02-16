Moto E7i Power, Çok Yakında Piyasada Yerini Alabilir!

Motorola, Moto E7 Power akıllı telefonunu çok yakında satışa sunacak. XT2097-14 model numaralı yeni bir Motorola telefonu, Tayland’ın NBTC yetkilisinden bir sertifika aldı. Liste, cihazın bir “Moto E7i Power“ adıyla satışa sunulacağını gösteriyor.

Moto E7i Power adı, bu ayın başlarında Bluetooth SIG düzenleme kurumundan onay aldığında ortaya çıkmıştı. Yakın zamanda Bluetooth SIG sertifikasında yer alan XT2097-12 ve XT2097-13 gibi model numaraları, Moto E7i Power’ın diğer ülkelerdeki modellerini gösteriuor.

İlginç bir şekilde, Bluetooth SIG listesi, XT2097-15 model numaralı benzer bir telefonun “Lenovo K13“ ismiyle piyasada yerini alacağını gösterdi. Dolayısıyla, Lenovo K13 ve Moto E7i Power’ın farklı ülkeler için farklı isimlerle satışa sunulan aynı telefonlar olduğu anlaşılıyor.

Yakın tarihli bir sızıntı, Lenovo K13’ün 720 x 1600 piksel HD + çözünürlük sunan 6,5 inç ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. 5 megapiksel kamera ve 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

Lenovo K13, 1,6 GHz hızında çalışan, bilinmeyen bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. 2 GB RAM, 32 GB yerel depolama ve bir microSD’ye sahip. K13’ün pil kapasitesi hakkında bilgi bulunmuyor. USB-C ve çift SIM yuvası gibi diğer özelliklerle gelmesi bekleniyor.