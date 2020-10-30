Moto G 5G, Canlı Canlı Görüntülendi!

Geçen ay, bir Alman yayın organı, Kiev kod adlı bir Motorola telefonunun varlığıyla ilgili bir haber yayınladı. Aynı yayın dün de bu telefonun Motorola Moto G 5G olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı.

İsim, Temmuz ayında piyasaya çıkan Moto G 5G Plus‘ın (ABD’de Motorola One 5G olarak adlandırılıyor) daha düşük bir versiyonu olacağını öne sürüyor. Equal Leaks adlı bir kanal, telefonun ön tasarımını ortaya çıkaran canlı görüntüler paylaştı.

Canlı çekim, Moto G 5G diğer adıyla Kiev’in üst orta selfie kamerasını ve kesikli uzun bir en boy oranına sahip olduğunu gösteriyor. Sızıntı, akıllı telefonun 1080 x 2400 pikseli destekleyen bir AMOLED HDR ekrana sahip olduğunu iddia ediyor.

Önceki sızıntılar, Kiev’in Snapdragon 690 5G işlemci ile destekleneceğini söylemişti. Garip bir şekilde, yeni sızıntı işlemcinin Snapdragon 765G işlemci olduğunu gösteriyor. Bu işlemci de doğru olmayabilir.

Sızıntı ayrıca cihazın 128 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip olduğunu ve 5.000 mAh batarya ile geleceğini belirtiyor. 48 megapiksel ana kamera tarafından yönetilen dörtlü kamera kurulumuna sahip fakat bu yeni haber bir önceki sızıntılarla çelişiyor. Bu yüzden biraz daha beklememizde fayda var