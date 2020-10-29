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Moto G 5G’nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Motorola'nın yeni telefonu Moto G 5G'ye dair detaylar, gün yüzüne çıkıyor...

Ayşen Sıla

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Motorola Moto G 5G

Eylül ayında, kod adı ‘Kiev‘ olan bir Motorola akıllı telefonu tüm ihtişamıyla kendini göstermişti. Şimdi, bir aydan fazla bir süre sonra, aynı kaynak onunMotorola Moto G 5G olarak piyasaya çıkacağını doğruladı. Moto G9 Power ile birlikte Moto G 5G Plus‘ın yenilenmiş bir versiyonu olan telefon hakkındaki detayları siz okurlarımız için derledik.

Moto G 5G, diğer adıyla Motorola Kiev cazip bir telefon. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 690 islemci tarafından desteklenen telefondaki işlemci OnePlus Nord N10 5G‘nin işlemcisiyle aynı.

Daha da ilginci, 90Hz LCD panele sahip OnePlus telefonundan farklı olarak, bir FHD OLED ekrana karşılık 60Hz yenileme hızıyla birlikte gelecek. Bununla birlikte, ekranının boyutu ve diğer özellikleri de bilinmiyor.

Motorola Moto G 5G

Telefon, 48 megapiksel Samsung GM1 ana sensör, telefoto lensli 8 megapiksel sensör ve 2 megapiksel OmniVision derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Selfieler için, cihaz 16 megapiksel bir OmniVision sensörüne sahip olacak.

Son olarak, Motorola Moto G 5G bir microSD kart yuvası, temassız ödemeler için NFC, Android 10 işletim sistemini de beraberinde getirecek. Telefonun renk modelleri ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.

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KaynakTechnik News
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