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Moto G Serisine Yeni Bir Telefon Daha Geliyor!

Moto G serisine yeni bir telefon da eklenecek. Telefonun Moto G50 ve G100 ile birlikta satışa sunulması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Motorola kısa süre önce Avrupa’da Moto G10 ve Moto G30 akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Yeni bir rapor Moto G50 adlandırılan yeni G serisi akıllı telefonun ve Hanoip olarak kodlanan başka bir telefonun temel özelliklerini paylaştı.

Daha önce aynı kaynk “Ibiza” kod adlı bir Motorola telefonunun özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Yayın tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Ibiza telefonunun Avrupa’da Moto G50 olarak çıkacağını ortaya koyuyor. G50’nin 229 euro fiyat etiketi ile gelebileceğini tahmin ediyor.

Moto G50 (XT2137 model numarası) 90Hz yenileme hızına sahip bir HD + ekrana, 5.000 mAh pil, 4 GB RAM, 128 G depolamaya, Android 11 işletim sistemi, 13 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel + 2 megapiksel (derinlik) çift kamera sistemi bulunuyor. Telefonun Snapdragon 480 5G işlemciye sahip olması bekleniyor.

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Motorola Hanoip kod adlı telefonun (XT2135-1/2 model numarası), 32 megapiksellik ön kameraya sahip olması bekleniyor. 16 megapiksel ultra geniş bir lens bulunduruyor.

Telefonun arka kamera sistemi, 108 megapiksel Samsung HM2 lens, 16 megapiksel kamera, 8 megapiksel lens ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip olabilir.
Cihaz, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki modelle piyasada yerini alabilir.

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Cepkolik
KaynakTechnik News

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