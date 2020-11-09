Moto G Stylus 2021 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung ve LG dışında Motorola da, stylus isimli akıllı telefonlarını piyasaya süren telefon markasıdır. Lenovo‘nun sahibi olduğu marka, bu yılın şubat ayında, bir ekran kalemi bulunduran Moto G Stylus cihazını piyasaya sürdü. Cihaz Snapdragon 665 ile çalışan orta sınıf bir telefon idi.

Bugün popüler kaynak olan Evan Blass, Moto G Stylus 2021 akıllı telefonun temel özelliklerini paylaştı. Blass, Moto G Stylus 2021’in 20:9 en boy oranı ve 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunan 6.81 inçlik devasa bir ekranı var.

Buna karşılık Moto G Stylus 6.4 inçlik bir ekranla gelmişti. SD665 yonga yerine yeni telefonun Snapdragon 675 yonga setine sahip olması bekleniyor. 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla gelecek.

Moto G Stylus 2021, 4.300 mAh batarya ile desteklenecek. Cihazda hızlı şarj desteğine dair bir atıf bulunmuyor. 2021 ürünü olmasına rağmen Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

Selfie çekimleri Moto G Stylus 2021, ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş olan delikte 16 megapiksellik bir kamera barındıracak. Cihazın arka tarafında 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, bilinmeyen makro çekim ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kuruluyor bulunuyor.

Sızıntı, yeni telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş parmak izi sensörüne sahip olacağını ortaya koyuyor. Telefon NFC bağlantısını destekleyecektir. Sızıntılarda ayrıca cihazın model numarasının XT2115 olduğu ve kod adının Minsk olarak alındığı belirtiliyor. Moto G Stylus 2021’in fiyatı hakkında bir bilgi yok.