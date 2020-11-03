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Moto G10 Play Teknik Çizimleri Sızdırıldı

Motorola, G serisi telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Son sızıntılar Moto G10 Play telefonunun teknik çizimlerini ortaya çıkardı. Motorola, parmak izi arka tarafta değil sağ tarafa monte edildi, selfie kamerası ile ekranın sol üst köşesine yerleştirdi...

Muhammed Arslan

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Moto G10 Play Teknik Çizimleri Sızdırıldı

Motorola, Moto G9 Play‘i iki ay önce piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket yükseltilmiş sürüm Moto G10 Play, neredeyse piyasaya sürülmeye hazır gibi görünüyor. İnternete sızdırılan teknik çizimlerde bunun kanıtı olabilir diyebiliriz. Aynı şekilde sızıntılar bize hem görünüm hem de kısmen özellikleri hakkında bilgiler veriyor

Moto G10 Play, biraz can sıkıcı özelliklere sahip diyebiliriz. Biraz daha küçük batarya boyutu, yeni bir ön panel tasarımı ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı var. Özellikle bataryanın küçülmesi Moto G severlerin biraz canını sıkacak.

Çeşitli sertifika web sitelerinde XT-2117 model numaralı bir cihaz bulunmuştu. Bunun Moto G10 Play olacağı yönünde söylentiler var. Şayet oysa, üçlü kamera kurulumu olmak önceki G9 Play ile çok şey benzer duruyor. 6.5inç ile ekran boyutu aynı kalıyor. Buna karşılık ön panel tasarımı değişip, kamera sol üst köşeye yerleştiriliyor.

Moto G10 Play Teknik Çizimleri Sızdırıldı

Muhtemelen sinir bozucu bir diğer nokta ise alt çene boyutu. Ne yazık ki G10 Play’in çene boyutu oldukça büyük. Bazı kullanıcılar parmak izi tarayıcısının konum değişikliğini sevecektir. Ayrıca, 3,5 mm kulaklık girişinin bulunması da oldukça iyi bir karar oldu.

Moto G10 Play Teknik Çizimleri Sızdırıldı

En büyük hayal kırıklığı, pil kapasitesindeki düşüş olacak. 5000 mAh kapasitenin yerine 4850 mAh kapasiteye sahip olacak. Elbette o kadar da kötü değil, ama harika da değil.

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