Moto G10 Play’e İlk Bakış

Motorola‘nın yeni telefonu Moto G9 Play sadece birkaç ay önce tanıtıldı. Şimdi onun kardeşi olarak gelmesi beklenen başka bir telefon ortaya çıktı. Moto G10 Play‘ın olası görünümü sızdırıldı. Telefonun tasarımında pek bir değişiklik yok gibi görünüyor.

Telefonun fotoğrafı Voice üzerinden yayınlandı. Özellikle telefonun resmi adını onaylanmadı. Fakat cihazın model numarasının XT-2117 olduğu söyleniyor. Moto G10 Play hakkında yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz fakat gelin şimdi bu telefonu birlikte inceleyelim.

Su damlası çentiğine sahip Moto G9 Play’in aksine, telefonun ekranın sol üst köşesinde bir delik bulunuyor. Ekran, etrafında orta dereceli çerçeveler bulunan düz bir 6.5 inç panelden oluşuyor. Arkada ortalanmış, üç kamera ve bir LED flaş barındıran bir kamera muhafazası var. Kurulumun altında Motorola logosu yer alıyor.

Moto G9 Play’in arkasında parmak izi tarayıcısı bulunuyordu fakat Motorola, tarayıcıyı bu yeni cihazda güç düğmesinin altına gömülü olarak inşa etti. Güç düğmesinin üzerinde bir ses yükseltici, altta bir USB-C bağlantı noktası ve güç ızgarası ve üstte bir ses girişi yer alıyor.

Motorola’nın yeni canavarı, 165.3 x 75.4 x 9.5 milimetre ölçülerinde yer alıyor. Cihaz, FCC tarafından onaylanmış ve bir TÜV Rheinland sertifikası, 4850mAh batarya içeriyor.

Sızıntı yapan kişi, telefonun birkaç hafta içinde piyasaya çıkacağını söylüyor. Merakla bekliyoruz.