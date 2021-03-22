Moto G100’ün Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Motorola’nın 25 Mart’ta Moto G100 amiral gemisi telefonunu küresel bir lansman etkinliği ile duyurması bekleniyor. Lansman öncesinde, ünlü tipster Evan Blass, özellikleri ile birlikte Moto G100’ün yeni bir yüksek çözünürlüklü görüntüsünü paylaştı.

Mavi renkli Moto G100, çift delikli bir ekrana sahipken görülüyor. Eğimli arka yüzünde kare şeklinde dörtlü kamera kurulumu ve Motorola logosu bulunuyor. Telefonun sol tarafında bir Google Asistan düğmesi bulunurken, sağ tarafta bir ses yükseltici ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı var gibi görünüyor.

Moto G100’ün üst kenarında bir şey bulunmuyor, alt kenarı ise 3,5 mm ses girişine bir USB-C bağlantı noktasına, bir mikrofona ve bir hoparlör ızgarasına sahip. Renk çeşidi, Yanardöner Okyanus olarak adlandırılıyor. Daha önceki bir sızıntı, gümüş olarak da satışa sunulacağını iddia etti.

Moto G100, Full HD + çözünürlük sunan 6,7 inç ekrana sahip. Telefonun çift selfie kamera sistemi, 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ikincil lense sahip. Arkadaysa dört kamera sisteminde 64 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel lens, 2 megapiksel kamera ve özel bir ToF sensörü bulunuyor.

Snapdragon 870 işlemci Moto G100, 20W hızlı şarj ile 5,000mAh pile sahip. Yakın tarihli bir sızıntı telefonun, 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümünün yaklaşık 570 dolar. fiyatlandırılacağını iddia etti. Geçmiş raporlar, Moto G100’ün Ocak ayında Çin’de resmiyet kazanan Motorola Edge S akıllı telefonun yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını ortaya çıkardı.