Ana Sayfa Akıllı Telefon Moto G100'ün Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Moto G100’ün Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Moto G100'ün tasarımı net bir şekilde ortaya çıktı. Telefonun teknik özellikleri de belli oldu. Detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
Moto G100'ü

Motorola’nın 25 Mart’ta Moto G100 amiral gemisi telefonunu küresel bir lansman etkinliği ile duyurması bekleniyor. Lansman öncesinde, ünlü tipster Evan Blass, özellikleri ile birlikte Moto G100’ün yeni bir yüksek çözünürlüklü görüntüsünü paylaştı.

Mavi renkli Moto G100, çift delikli bir ekrana sahipken görülüyor. Eğimli arka yüzünde kare şeklinde dörtlü kamera kurulumu ve Motorola logosu bulunuyor. Telefonun sol tarafında bir Google Asistan düğmesi bulunurken, sağ tarafta bir ses yükseltici ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı var gibi görünüyor.

Moto G100’ün üst kenarında bir şey bulunmuyor, alt kenarı ise 3,5 mm ses girişine bir USB-C bağlantı noktasına, bir mikrofona ve bir hoparlör ızgarasına sahip. Renk çeşidi, Yanardöner Okyanus olarak adlandırılıyor. Daha önceki bir sızıntı, gümüş olarak da satışa sunulacağını iddia etti.

Moto G100'ü

Moto G100, Full HD + çözünürlük sunan 6,7 inç ekrana sahip. Telefonun çift selfie kamera sistemi, 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ikincil lense sahip. Arkadaysa dört kamera sisteminde 64 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel lens, 2 megapiksel kamera ve özel bir ToF sensörü bulunuyor.

Snapdragon 870 işlemci Moto G100, 20W hızlı şarj ile 5,000mAh pile sahip. Yakın tarihli bir sızıntı telefonun, 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümünün yaklaşık 570 dolar. fiyatlandırılacağını iddia etti. Geçmiş raporlar, Moto G100’ün Ocak ayında Çin’de resmiyet kazanan Motorola Edge S akıllı telefonun yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını ortaya çıkardı.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakVoice

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sistem Gereksinimleri

Resident Evil Village’ın Sistem Gereksinimleri

Bilindiği üzere 7 Mayıs'ta yeni Resident Evil Village'ın çıkışı resmi olarak gerçekleşecek. Bu yeni seride oyun zombilerden daha çok vampir npc sistemine sahip olacak....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A80 One UI 3.1 Güncellemesini Alıyor!

Kore'li dev Samsung, şu sıralar yeni piyasaya sürdüğü Galaxy A serisi akıllı telefonları ile ilgilenmenin yanı sıra önceki modellerine de güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Lite 5G TENAA’da Göründü!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şu sıralarda 29 Mart tarihinde düzenleyeceği yeni lansman üzerinden çalışıyor. Şirketin bu yeni "Mega Lansman" olarak adlandırdığı etkinlikte...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus Nord N1’in Yeni Renderları Ortaya Çıktı!

OnePlus, şu sıralar yarın düzenleyeceği etkinlik için hazırlansa da başka yeni model akıllı telefon üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket yarın düzenleyeceği teknoloji...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi, 29 Mart’ta Yeni Mi 11 Serisini Sunabilir!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda ilk Snapdragon 888 yonga setli akıllı telefonunu sunduğundan beri yeni bir cihaz ile karşımıza çıkmamıştı. Ancak...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014