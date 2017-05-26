Moto G5, G4’e layık bir halefi mi yoksa hayal kırıklığı yaratan bir telefon mu? Moto G5 incelememizde düşündüğümüz şeyleri öğrenin.

‘Herkes için Premium’ Lenovo’nun, amiral gemisi cihazlarının kesinlikle amiral gemisi olmayan fiyatlarla kurulum kalitesini ve zevkini sunmayı hedefleyen G5 telefonları, Moto G5 ve Moto G5 Plus için yeni sloganı. Özellikle metal bir gövde, hızlı şarj ve parmak izi sensörü kontrolleri sunan G5, 250 euro ‘nun altında bir fiyatla satışa çıktı.

Geçen yıl Moto G4 en sevdiğim uygun bütçeli telefonlarından biriydi, G5 de bu numarayı tekrarlayabilir mi? Hepsine tam bir fiyat / performans telefonu mu diye bakmak isterseniz, G5 incelememizi inceleyin.

Moto G5 inceleme: Fiyat ve çıkış tarihi

Moto G5’in en iyi özelliği şüphesiz fiyatı: yakışıklı Avrupa’da 2GB RAM modeli için sadece 200 euro ve 3GB’lık bir sürüm için 220 euro fiyat etiketine sahip. Bu, bütçenin akıllı telefon pazarının en üst düzeyinde ve Moto G serisi için olağan fiyatlandırma doğrultusunda sağlanıyor.

Moto G5 ve Moto G5 Plus henüz ülkemizde satışa çıkmadı. Ama ilerleyen dönemlerde her iki modeli de raflarda görmek isteriz. Keza Motorola’n ın pek çok modeli zaten satışlıyor ve yeni modellerin de kısa süre sonra geleceğini düşünüyoruz.

Moto G5 inceleme: Tasarım

Tasarım, G5’in öncülüğünden en büyük revizyonu gördüğü yerdir. G5, G4’ün plastik yerine bir alüminyum gövdeye sahip. Bu, hemen hemen daha pahalı bir telefon gibi geldiğini gösteriyor. 5.0 inç ekran, gövdenin kenarlarına doğru uzanıyor, ancak üst ve alt kısımda hala çok sayıda çerçeve bulunmaktadır – bi Galaxy S8 değildir.

Telefonun arkasında, fırçalanmış bir metal Motorola ‘M’ nin üzerinde oturan geniş kamera açıklığı hakimdir. 144.5 gr’da rahat bir ağırlık (ancak metal gövdeli cihaz ağırlığı arttırmıştır), 144.3x73x9.5 mm ölçülerindedir – tek elle rahatça kullanmak için küçük. Gri veya altın renkleri mevcuttur – incelemedeki cihaz çekici derecede sade olan Ay Gri modeli idi.

G5, daha çok tasarımla övünen bir cihaz değil. En azından birine bunun için ne kadar az para ödediğini söyleyene kadar olmaz. Çoğunlukla basit, alçak gönüllüdür, ancak telefonun hissi ve yapım kalitesi, onu gerçekten satmaktadır. Bu hissediliyor ve iyi yapılmış bir telefon – ‘ucuz’ kelimesi sizi asla yanıltmasın.

Moto G5 inceleme: Özellikleri

Bu tür bir tasarım ve 200 euro’dan az fiyatta yapı kalitesi sunmanın elbette bir bedeli var ve Moto G5’in iç özellikleri, fiyatına göre nerelerde geziyor bakalım.

Bir Snapdragon 430 ile 1.40 Ghz 8 çekirdekli işlemci ve 450MHz Adreno 505 GPU ile güçlendirildi ve inceleme birimimiz 3GB RAM modelini kapsıyor, ancak 2GB modeli ile de alabilirsiniz. Sadece £ 10 fiyat farkıyla, daha yüksek spesifik model seçmeyi düşünebilirsiniz.

Benchmark sonuçları harika değil. Özellikle geçtiğimiz yılın G4’ünden biraz daha kötü sonuçlar gördüğümüze şaşırdık, Muhtemelen daha yeni ama daha az güçlü olan Snapdragon 430‘u G4’ün Snapdragon 617‘ye kıyasla çalıştırıyor. Sanırım daha iyi bir GPU ve daha fazla RAM bile yapmak yeterli olmadı.

Buna rağmen, gündelik kullanımda G5 hiç yavaşlamadı ya da yavaş hissettirmedi ve video akışı ve hafif oyun da dahil olmak üzere ortalama kullanım için fazlasıyla yeterli oluyor. G5, performans göstergelerine rağmen, performansının daha düşük seviyede olduğunu göstermiyor.

5.0 inç ekran, 1080p ve 441 ppi, net, parlak renklerle, ancak Gorilla Cam koruması yok. Aşağıda, parmak izi sensörünü göreceksiniz. Parmak izi sensörü, bazı şık kaydırma kumandaları aracılığıyla Android’in ekran düğmelerinin yerini alıyor.

Türkiye’de, G5 hayal kırıklığı yaratacak kadar küçük bir 16GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor ancak 128GB’a kadar MicroSD kartları için destek var.

Ön fotoğraf makinesi 5Mp iken, arka kamera, LED flaşlı ve faz tespit otofokuslu 13Mp’dir. Otofokus ile fotoğraf çekmek neredeyse çok hızlı ve çoğu zaman zorlu ışık koşullarında bile net, net fotoğraflar çekebildik.

2800mAh‘lık bir pil var ve bu da tam gün kullanımını oldukça konforlu bir şekilde sağlamaktadır. Kullanmamızın en iyisi, ağır kamera ve internet kullanımı da dahil olmak üzere 16 saatlik kullanım sonrasında % 20 oldu – günden güne G5’e güvenebilirsiniz, ancak her gece şarj etmek isteyeceksiniz. (her telefonda olduğu gibi)

10 W Micro-USB hızlı şarj cihazıyla birlikte geliyor; şarj işlemi sadece 15 dakika sonra birkaç saat pil ömrü sağlayabiliyor. Aynı zamanda altı saat pil sunabilen TurboPower şarjını da destekliyor ancak şarj cihazını ayrıca satın almanız gerekecek.

2.4 ve 5GHz Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 ve su itici bir kaplama var. Bir büyük eksiklik NFC, dolayısıyla Android Pay veya eşdeğerlerini kullanamazsınız. Bu arada endişelenmeyin – 3,5 mm kulaklık girişi var.

Moto G5 inceleme: Yazılım

Moto G5, Android 7.0 Nougat ile yüklü olarak geliyor ve birkaç ‘Moto deneyimi’ eklenerek stoklarına yakın bir sürüm çalıştırıyor. Bunun anlamı, saf Android deneyiminden çok uzak bir şeyler arıyorsanız, ancak Google Pixel’i kullanmak istemiyorsanız, G5 iyi bir seçenek olabilir.

Ayrıca Google’ın yeni Google Yardımcı servislerinin genişletilmesinde kullanılan ve yalnızca bir avuç telefonla sınırlı olan ilk telefonlardan biridir. Ancak, piyasaya sürüldüğünde G5’te bulunmamaktadır. Sonuçta muhtemelen yeni AI yardımcısının Android genelinde heryerde olmasını bekleyebilirsiniz, ancak şu an için bu elinizin altından kalkmanın en ucuz yollarından biri olacaktır.

Android Stock’dan büyük fark, bazıları diğer Motorola telefonlarından tanıdık olabilen, ancak bazıları tamamıyla yeni olan, hareket tabanlı ‘Moto İşlemleri’ nin dahil olması. Hepsi isteğe bağlıdır ve birlikte verilen Moto uygulamasından etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Fenerin çalışması için çift “karate chop” hareketi yapabilir ve kamerayı aktif hale getirmek için telefonu iki defa ileri geri bükebilirsiniz. Telefonu masanın üzerine koymak ‘Rahatsız Etme’ devreye girer. Ayarlar; zil sesi alırken kaldırdığınızda zil sesini susturur.

Tek elle kullanımını kolaylaştıracak şekilde ekranı küçültmek için ekranın altından hızlıca kaydırın.

En hoş yanı, parmak izi algılayıcının, Android’in normal ekran denetimleri için tek tuşla değiştirilmesi olarak kullanılması. Şimdi geri dönmek için sensöre sola hızlıca kaydırıp home tuşuna dokunun ve son uygulamaların listesini açmak için sağa kaydırın.

Sezgisel bir sistem ve birkaç saniye içinde rahatça uzaklaşıyorduk – bu gerçekten çok sayıda temel görevi hızlandırdı ve diğer birçok Android telefonda henüz olmayan bir özellik. Bazen biraz hünerli olabilir – ancak çoğunlukla iyi sonuç verir ve ekrandaki düğmelere geri dönerek durgunluk hissi verir.

Özellikle G5’in nispeten ufak tefek 5.0 inç ekranında, ekran üstü düğmeleri kaldırarak elde edilen ekstra ekran alanı, ekranın gerçekten olduğundan daha geniş olduğunu hissettiriyor.