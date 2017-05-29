Moto G5 Plus inceleme

Küçük kardeşinden yaklaşık 100 euro daha fazla ödemeye değer mi? G5 Plus‘ın şimdiye kadar neden 2017 yılının en iyi orta sınıf telefon olması gerektiğini öğrenin.

Lenovo‘nun Motorola Mobilitesi, MWC 2017‘yi, amiral gemisinin özelliklerinden bazılarını maliyet olmadan sunan zekice fiyatlandırılmış akıllı telefonlar olan yeni Moto G5 ve Moto G5 Plus‘ı sergilemek için kullandı. G5 Plus, etkileyici orta sınıf bir telefon. Ayrıca bkz: Moto G5 inceleme.

Bu yılki cihazları birbirinden ayırmak zor ancak farkında olmak gereken çeşitli farklar var. MWC‘de bir Teknik Danışmanın Top Pick seçtiği G5 Plus‘ın küçük kardeşi ile ilgileniyorsanız burada Moto G5 inceleme sayfamızı ziyaret edin.

Moto G5 Plus fiyatı

Moto G5 Plus Türkiye’de henüz satışa sunulmadı. Bu nedenle türkiye fiyatını TL bazında tahmin olarak vermek istiyoruz. Bu rakam yaklaşık 1.650 TL civarında. Avrupa’da ise yaklaşık 300 Euro’ya satışa sunuldu.

Yeni Nokia 6 (aynı zamanda MWC 2017’de ilan edildi) ve Samsung Galaxy A3 gibi orta sınıf kategorisinde rahatça oturan 300 Euro fiyatla (tahmini 1.650 TL) alabilirsiniz.

Ancak, 200 euro olan Moto G5‘ten önemli ölçüde daha pahalı. Aynı zamanda selefi Moto G4 Plus’dan yaklaşık 70-80 euro daha pahalı ama fiyatlardaki yükselişlerin genel bir eğilim olduğunu gördük.

Moto G5 Plus Tasarım

Moto G5 Plus, 5.2 inç ekrana rağmen makul derecede kompakt bir şekilde çalışmayı başaran iyi görünümlü bir telefon. Bu önceki G4 Plus‘ın 5.5 inç ekranından daha küçük ve çok daha ucuz olan G5’in sadece 5 inç ve daha küçük bir ekrana sahip olduğu düşünülüyorsa olağandışı bir seçimdir (yukarıya bakın). Onları birbirinden ayırmak zor.

G5 Plus, 150x74x7.7 mm ölçülerindedir ve 155 gr ağırlığa sahiptir ve bu oldukça hafiftir. Bu 9.8mm’den aşağıya ancak metal yapı ve NFC gibi eklemelerden dolayı aynı ağırlığı koruyor.

Tutması rahat, özellikle de biraz yuvarlak sırt ve kenarları sayesinde. Bununla birlikte, arkadaki hafifçe kaldırılmış Moto logosu bazen biraz sinir bozucu olabiliyor.

Ekran-vücut oranı bu seferki kadar iyi değil, bu da telefonu yeni bir modele benzetmeye yardımcı olmuyor ancak dünyanın sonu da değil.

G4 Plus‘daki ses yükselticisinde olduğu gibi, güç düğmesi de cihazın çalışması için biraz fazla boşluk bırakıyor. Bununla birlikte, bu artık çok güzel bir şekle sahip olan parmak izi tarayıcı için daha az bir konudur.

G serisinin daha önceki modellerinden farklı olarak, Lenovo, akıllı telefona daha fazla prim hissi katmak için bir metal gövde seçti ve şık Ay Gri veya İnce Altın renk seçenekleri ile sunuldu. Telefonun arkasındaki dairesel, merkezi kamera muhafazasını çok seviyoruz.

Moto G5 Plus özellikler ve donanım

G5’ten G5 Plus’a yapılan 100 euro’luk artışı düşündüğümde, büyük modelin sizlere geçici olarak neler sunabileceğini görmek ilginç. Pek çok şey olduğunu göreceğiz, o halde bir göz atalım.

Ekran

Daha önce de belirtildiği gibi normal modelden G5 Plus’a ekran boyutunda küçük bir sıçrama var – sadece 0.2 inç ile 5.2 inç arasında. Bu normal varyasyonlardan oldukça farklıdır.

Çözünürlük hala Full HD – 424 ppi daha düşük bir piksel yoğunluğu anlamına gelse de – telefonda daha temel bir cam yerine Gorilla Glass 3 kullanılmış. Plus modelleri daha yüksek çözünürlüklü olma eğilimindedir ancak bu fiyata şaşırmadık.

Galaxy A3 (2017) daha pahalı ve daha düşük çözünürlüklü bir ekran kullanıyor.

Motorola, bir kez daha panel için IPS LCD teknolojisi tercih etti ve ekran bu fiyat için iyi. Daha önceki Moto telefonlarında olduğu gibi ekran, harcadığınız miktarda uygun, canlı, parlak ve renklidir.

İşlemci

Moto G5 Plus’ın içinde, Qualcomm Snapdragon 625 2GHz 8 çekirdekli işlemci, Adreno 506 grafikleri, Moto G4 Plus içinde kullanılan 617 olan çipten yükseltme var.

Orta ölçekli Snapdragon ve neredeyse stokta olan Android yazılımı sayesinde, her türlü kullanımda performansın çok pürüzsüz olduğunu tespit ettik. Normal model, rakipler ve geçen yılın modeliyle birlikte aşağıda Moto G5 Plus karşılaştırma sonuçlarını görebilirsiniz.

Rakamlar, özellikle Geekbench 4, G5 Plus’ın G5’den önemli ölçüde daha hızlı olduğunu ima ediyor. Bununla birlikte, bir yan yana testte, Snapdragon 430’ın düşük spesifikasyonu, etkileyici şekilde iyi korunmuştur. G5 Plus yalnızca bazı uygulamaların daha hızlı açılabilmesine karşın, daha pürüzsüz bir oyun deneyimi ve görüntüleri veya videoları düzenlemek gibi ilave işlem gücü gerektiğinde fark edeceksiniz.

Hafıza ve depolama

Bu yonga seti Türkiye’de 3GB RAM ile gelecek ve 32GB depolama alanı var.

Kafa karışıklığıyla, depolama için 64GB’lık bir seçenekle birlikte ABD’li müşteriler için 2 ve 4 GB’lık yapılandırmalar da mevcuttur.

32GB, bu fiyatta bir telefon için normal bir miktardır ve ayrıca bir Micro-SD kartı yuvası sayesinde genişletilebilir depolama kapasitesine sahiptir, böylece 128GB’a kadar daha fazla ekleyebilirsiniz.

Bağlantı

G5 Plus‘da 4G LTE bağlantısı ve Bluetooth 4.2, GPS, bir FM Radyo ve çift bantlı Wi-Fi (11ac değil) bulacaksınız.

Bu yıl iyi haberlere sahip olan NFC bulunuyor ancak telefon ücretleri daha yeni, geri dönüşümlü USB-C yerine Micro-USB kullanmayı tercih etmiş.

Parmak izi tarayıcısı

Daha önce de belirttiğimiz gibi, parmak izi tarayıcı G5 Plus’da yeni bir şekildedir – G4 telefonlarında küçük bir kare bulunan, yükseltilmiş kenar biraz tuhaf bulundu.

Bu kez, daha geleneksel oval bir şekle sahip ve telefona biraz batmış. Güç düğmesini basmadan ekranın kilidini açmak için kullanılabilir ve çok hızlıdır.

Ekrandaki düğmeleri sevmiyorsanız, parmak izi tarayıcı da jestler de dahil olmak üzere navigasyon için kullanılabilir. Nasıl çalıştığına dair daha fazla ayrıntı için aşağıdaki yazılım bölümünü inceleyin.

Kameralar

Moto G5 Plus‘ın arka kamerası, küçük kardeşlerine göre bir gelişme sunuyor ancak megapiksellere göre değil. G5’in 13Mp ile karşılaştırıldığında 12Mp’lik bir lensi var, ancak daha keskin bir görüntü ve hızlı odaklama için Çift Otomatik Odaklı Piksel’ler var.

Ayrıca karanlık koşullarda ve çift tonlu flaşın daha aydınlık olmasını sağlamak için daha büyük bir f/1.7 diyaframı (Galaxy S8 ile eşleşen!) Ve daha büyük piksellere sahiptir.

Öndeki kamera, 5Mp’de geniş görüş alanı ve f/2,2 diyafram ile aynı. Videoya gelince, G5 Plus, 4K Ultra HD kayıt yapabiliyor (G5’in 1080p Full HD kayıt yaptığını düşündüğünüzde avantaj). Ayrıca bkz: En iyi kameraya sahip telefonlar 2017

300 Euro’dan düşük fiyatlı bir telefon için mükemmel kalite sonuçları sunan G5 Plus kamerasından çok etkilendik.

Pil ömrü

Lenovo’nun bütün gün sürdüreceğini iddia ettiği 3000mAh‘lık bir batarya var ve sağlanan TurboPower şarj cihazı akıllı telefonu sadece 15 dakika içinde altı saat kullanıma kadar şarj ediyor.

G5’ten sadece 200mAh daha büyük – bu biraz daha büyük bir telefon olduğu için şaşırtıcı değil – bu yüzden önemli ölçüde daha uzun pil ömrü anlamına gelmez. G5 Plus‘ı en modern akıllı telefonlar gibi bir gün kullanıma rağmen rahatlıkla sürdürebildik.

Yazılım

Moto G5 Plus, en yeni sürüm olan Android 7 Nougat‘ı çalıştırıyor ve telefonda yazılım hakkında söylenecek çok bişey yok. Bu, bizim bakış açımıza göre iyi bir şey ve Motorola, Android’in tasarlandığı gibi, bir kez daha Motorola’nın işleri neredeyse tamamen sakladığı bir durum.

Ek olarak, daha önce tek tek uygulamalar olan çeşitli şeyleri bir arada toplayan Moto uygulaması var. Buna Moto Görüntüleme ve Moto İşlemler dahildir.

Moto Display, şimdi işlem yapmaya mı yoksa daha sonra bırakacağınıza mı karar vermeniz için telefonunuzun kilidini açmanıza gerek kalmadan bildirimlerinizin ve güncellemelerinizin bir önizlemesini görmenizi sağlar.

Moto İşlemleri, diğer yandan, basit bir hareketle veya hareketle uygulamalara daha hızlı erişmenizi sağlar. Örneğin, bilek bükerek kamerayı açabilir veya el fenerini açmak için iki kez aşağı doğru tıklayabilirsiniz.

Önceden yüklenmiş başka hiçbir uygulama bulamazsınız, ancak gezinme konusunda bir değişiklik var.

Daha önce de belirtildiği gibi parmak izi tarayıcısını kullanmanın yeni bir yolu var. Telefonun kilidini açmanın yanı sıra, hareketleri Huawei P10‘a çok benzer şekilde destekliyor. Parmak izi ekledikten sonra, Moto İşlemler’de Tek tuşla gezinme özelliğini açın.

Bu, ekrandaki düğmelerden kurtulur ve her şeyi yapmak için sensörü kullanabilirsiniz. Dokunma sizi ana ekrana götürecek, sağa hızlıca kaydırma son uygulamaları açar ve sola hızlıca geri gider. İsterseniz bunları geri alabilirsiniz.

Bu da Google Asistan‘ıyla birlikte geliyor; bu da, telefonda daha önce hiç olmadığı kadar daha hızlı yapılabilen daha fazlasının olduğu anlamına geliyor.

Moto G5 Plus: Teknik özellikleri