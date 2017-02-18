Moto G5 Plus Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Moto Z modelinden sonra adeta yeniden akıllı telefon dünyasına merhaba diyen Motorola, yeni serilerinin beğenilmesi ile beraber ardı ardına geliştirilen son akıllı telefon modellerini piyasaya çıkarmaya başladı. Artık sürekli olarak yeni seri akıllı telefonları ile beraber gündeme gelen markanın kısa süre sonra ise Moto G5 serilerini tanıtması da bekleniyor. Bu noktada yeni serilerden birisinin de Moto G5 Plus modeli olacağını belirtelim.

Moto G5 Plus Özellikleri Nasıl Olacak?

Beklenen akıllı telefon serilerinden biri olarak karşımıza çıkan Moto G5 Plus akıllı telefonunun ne gibi özelliklerinin bulunacağı ise yavaş yavaş netlik kazanan detaylar arasında yer almaya başladı. Peki bu seri ne gibi özelliklere sahip olacak? Bakalım.

Nasıl Bir Ekrandan Bahsediliyor?

Moto G5 Plus serisinde ilk dikkatimizi çeken özellik ekranlar olarak karşımıza çıkıyor. Aslında çok yüksek bir ekran teknolojisinden bahsetmek mümkün değil. Plus modeli olması ile çok daha yüksek ekran özellikleri beklenebilir. Fakat Moto G5 serisinden çok farklı bir ekran sistemi bulunmuyor.

Sadece bu ekranların 5.2 inç ekran boyutuna sahip olması ve 0.2 inç daha büyük bir ekranla beraber gelmesi de bekleniyor. Buna karşın çözünürlük konusunda ise yine Moto G5 serisinde olduğu gibi Full HD çözünürlük desteği sunulmakta. Bunun dışında farklı ekran teknolojilerinin de bulunup bulunmadığı konusunda henüz bir açıklama olmadığını da belirtelim.

İşlemci Modelleri Hakkında Detaylar Net Mi?

Ekranlardan sonra Moto G5 Plus akıllı telefonları için geçelim beklenen işlemci modellerine. Moto G5 Plus serisi de tıpkı G5 serisinde olduğu gibi daha çok orta segment akıllı telefon sınıfına hitap eden bir seri olarak karşımıza çıkacak.Bu nedenle üst segment özellikleri pek fazla beklemeyin. İşlemci konusunda da bu durumu net bir şekilde görebiliyoruz.

Orta sınıfın en çok kullanılan popüler işlemci modellerinden biri olan Snapdragon 625 serisi işlemcilerle beraber gelecek akıllı telefon bu sayede 8 çekirdekli işlemci ile 2 GHz hız değerine ulaşabileceği belirtiliyor.İşlemci performansı daha önceki serilerden tecrübe ettiğimize göre oldukça başarılı olacak olan akıllı telefonun orta segment için en iyi işlemcilerine ek olarak 2 GB Ram bellek miktarı ile beraber geleceği de yine iddialar arasında. Toplam dahili hafızanın ise 64 GB olacağını ekleyelim.

Kamera Teknolojileri Nasıl?

Geçelim Moto G5 Plus akıllı telefonlarının kamera teknolojilerine. Kamera teknolojileri için arka kamerada 12 MP seçimi yapılmış durumda. Otomatik odaklama gibi ekstra teknolojilere sahip olacağı düşünülen 12 MP arka kamera sistemine ek olarak ön kamerada ise 5 MP değerli bir kameraya sahip olunacağı belirtiliyor.

Kamera konusunda tam olarak seride ne gibi teknolojilere yer verileceği panaroma selfie gibi ekstra özelliklerin olup olmayacağı da merak konusu. Bunun için tabi ki resmi tanıtımı beklemek gerekecek.

Batarya Kapasitesi Ve İşletim Sistemi

Moto G5 Plus serisinde batarya kapasitesi konusunda 3000 mAh tercihinin yapılacağı belirtiliyor. Ekran boyutuna göre ideal bir batarya değeri olmasına karşın uzun süreli bir kullanım konusunda da yeni modelin oldukça olumlu olacağı düşüncesi hakim.Tabi tekrar hatırlatalım tüm bu değerler için kullanım testlerinin açıklanmasını yani yine resmi tanıtımı beklememiz gerekecek.

Pil kapasitelerinden hemen sonra dikkat çeken bir diğer nokta ise tabi ki işletim sistemi. İşletim sistemi için yeni serisinin daha çıkış modelinde Android Nougat ile beraber gelmesi bekleniyor. Bundan sonraki dönemde ise akıllı telefonun şimdilik yükseltme alması beklenmiyor. Orta segment üyesi olması da işletim sistemi güncellemesi almayacağı görüşünü doğrulamakta.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Telefonun tanıtımı için net bir tarih verildi. Kesin tanıtım MWC 2017 etkinliğinde yapılacak. Mobil dünya kongresinde yer alacak olan akıllı telefonun tüm detayları ve çıkış tarihleri hakkında da net bilgiler tanıtımda verilecek. Yine bu tanıtımla beraber çok yüksek olması beklenmeyen fiyat aralıklarının da net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım Moto G5 Plus ne kadar fiyata sahip bir akıllı telefon olacak.