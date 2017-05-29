Moto G5 vs G4 Karşılaştırma

Moto G4‘ten yükseltme veya G4 ile G5 arasında seçim yapmayı düşünüyorsanız, iki telefonun nasıl farklı olduğunu açıklar ve hangisini satın alacağınıza karar vermenize yardımcı oluruz.

Başka bir yıl, başka bir Moto G. Ama donuk olmaktan çok uzak olan bu 2017 yılındaki bu uygun Android telefonu, en heyecan verici özelliklerden biri. Moto G5’e zaten detaylı bakmıştık, Türkiye’de bulunan Moto G5 ile ilgili kılavuzumuzda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Burada, esas olarak, 2016’nın Moto G4’ü ve yeni G5 arasındaki farklarla ilgilendik.

İlk olarak, parlak renkler ve kıvrımlı kaplama gitti. G5, daha premium bir görünüme, pürüzsüz bir görünüme sahiptir ve gri veya altın renktedir. Gerçekten de, alüminyum bir gövde ile materyallerin üstünlüğü var – bir unibody değil, plastik bir sırt ve çıkartılabilir pil ile bir metal çerçeve.

Etkileyici bir şekilde, G5’in giden G4 ile aynı maliyeti vardır: 2GB RAM’li G5’in fiyatı 190 euro, ancak 3GB’lık modeli elde etmek için ekstra 12 euro ödeyebilirsiniz. Şu anda Türkiye’de G5 henüz satılmıyor. Fakat geçen yıl çıkan Moto G4’ün fiyatı 750 TL (16 GB modeli) Her ikisi de iyi harcanıp tasarruf edilmemiş para olup olmadığını öğrenmek için kriterleri çalıştırana kadar beklemek zorundayız, ancak teorik olarak fazladan RAM’i kullanmak hiç de zahmetsizdir.

Moto G5 vs G4 Özellikleri ve tasarım

En önemli değişikliklerden biri, ekranın 5.5 inç’ten 5.0 inç’e kadar küçülmesi. Çözünürlük değişmeden kalır, bu nedenle yeni modelde piksel yoğunluğu daha yüksektir. Ayrıca daha küçük ellerle hareket etmeyi daha iyi seviyelere taşımış.

Diğer belirgin ek, ön paneldeki bir parmak izi tarayıcısıdır ve bu da bir home düğmesidir. G4’te fiziksel bir düğme veya tarayıcı yok.

Ve bazı yazılım hileleri sayesinde, Android Nougat‘ın etrafında dolaşmak için farenin üstünden hızlıca geçebilirsiniz. Halihazırda çok daha pahalı olan Android telefonlarda bulunan G5’te Google Asistanını bile edinebilirsiniz.

G5’in sadece Snapdragon 430 işlemcisi olması gerekiyor – ki bu da – tüm niyet ve amaçlar için – G4’teki 617’den daha hızlı değil. Bununla birlikte, diğer tüm yükseltmeleri göz önüne alındığında, bu fiyata şikayet etmek zor ve bir telefondaki 230 euro altında harcama yapmak isteyen alıcı için yeterli performans sunuyor.

G5 üzerindeki dairesel kamera tasarımı oldukça farklı görünüyor, ancak altında G4’ten hiç bir değişiklik yok: her ikisinde de 13Mp sensörler ve 5Mp ön kameralar var. Biz tam iki telefon arasında fotoğraf veya video kalitesinde hissedilir bir fark olmasını beklemiyoruz. Her iki modelde de 1080p 30 fps’de video kaydı ile sınırlıdır.

Her ikisi de microUSB üzerinden şarj edilir ve her ikisinde de bir microSD yuvası ve standart kulaklık soketi bulunur.

İşte iki telefonun teknik özellikleri açısından farkları:

Moto G4 Moto G5 290 Euro (750 TL) 290 Euro (750 TL) (henüz Türkiye’de satışı yok) Android Marshmallow 6.0.1 Android Nougat 7.0 5.5 inç 1920×1080 ekran, 401 ppi 5.0 inç 1920×1080 ekran, 441 ppi 1.5GHz Qualcomm Snapdragon 617 8 çekirdek 1.4GHz Qualcomm Snapdragon 430 8 çekirdek Adreno 405 ekran kartı Adreno 505 ekran kartı 2GB RAM 2 ya da 3GB RAM 16GB hafıza 16GB hafıza 13MP ana kamera, 1080p@30fps 13MP ana kamera, 1080p@30fps 5MP ön kamera 5MP ön kamera 802.11 a/b/g/n Wi-Fi (2.4 and 5GHz) 802.11 a/b/g/n Wi-Fi (2.4 and 5GHz) Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 4G LTE (Cat 4) 4G LTE (Cat 4) Micro-SIM Nano-SIM 3000mAh çıkarılabilir pil 2800mAh çıkarılabilir pil Micro-USB Micro-USB MicroSD 128GB MicroSD 128GB Water-repellent nano-coating Water-repellent nano-coating 76.6x153x9.8 mm 73.0×144.3×9.5 mm 155 gr 144.5 gr

Zaten bir G4’ünüz varsa, parmak izi tarayıcısı ve Google Asistanı cazip olduğunu ispatlayabilmesine rağmen, yükseltmeyi garanti etmek için burada yeterince şey yoktur. Ancak ikisi arasında seçim yapmak çok kolay: G5’i satın al.