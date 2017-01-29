Moto G5 Yeni İddialar İle Özellikler ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefon dünyasına kısa bir süre önce geri dönüş yapan telefon devlerinden biri olan Motorola kısa süre önce üst segment akıllı telefonları Moto Z model serileri ile beraber gelmişti. Fakat akıllı telefon dünyasında öyle bir dönem yaşanıyor ki artık markaların üst düzey özelliklere sahip olan ekstra donanımlı akıllı telefon modelleri tek başına yeterli modelle olmuyor. Bunun dışında akıllı telefon dünyasında orta ve giriş seviyesi serileri de bu alanda bir hayli tercih ediliyor. Bu durumun farkında olan marka ise Moto G5 serisi ile beraber gündeme gelmeye başladı.

Moto G5 Hakkında Yeni İddialar Geldi

Aslında Moto G5 akıllı telefonlarının belli başlı birçok detayının ortaya çıktığı belirtiliyordu. Snapdragon 620 serisi işlemciler kullanacağı 4 GB Ram miktarına sahip olacağı gibi birçok detay ile beraber ortaya çıkan telefonun son iddialarla beraber bu özellikleri de değişti. Peki Moto G5 için beklenen özellikler neler?

Yeni Tasarım Detayları

İlk olarak Moto G5 akıllı telefon serisinin Lenovo ortaklığı ile beraber yapılıyor olması yeni seri akıllı telefonun belli başlı özelliklerinde de Lenovo çizgilerini görmemize olanak sağlamaya başladı. Tasarım konusunda bu noktada da daha çok Lenovo akıllı telefonlarında gördüğümüz genel tasarımın korunduğunu da belirtelim. Özellikle telefonun görselleri olduğu iddia edilen görsellerin yayınlanması ile beraber tasarım konusunda da yeni detayların ortaya çıkması da tasarımın nasıl olacağını bir nevi göstermiş oldu.

Genel olarak sıradan Home tuşu bulunan standart akıllı telefon tasarımlarından çok farklı bir tasarımın gözükmediği akıllı telefon modelinde tüm bunların dışında daha yuvarlak kenarlar ve daha dairesel bir tasarım olduğunu görebiliyoruz.

Eski serilere göre de biraz daha ince bir model olarak dikkat çeken serinin yayınlanan görsellerinden tabi ki gerçekse anlaşılabilen ilk tasarım detayları bu yönde. Hemen belirtelim tasarım konusunda değişiklikler gelebilir zira kesinleşmiş olan bir tasarım henüz söz konusu değil bir kez daha hatırlayalım.

Teknik Detaylar Konusunda Yeni İddialar Var

Gelelim tasarımdan sonra teknik detaylar konusuna. Teknik detaylar konusunda dediğimiz gibi kısa süre önce ortaya atılan iddialarda Snapdragon 620 serisi işlemcilerin kullanılacağı ve buna ek olarak 4 GB Ram bellek miktarının da kullanılacağı düşünülüyordu. Ekstra olarak 5 inç ekranlarla beraber de geleceği iddiaları da uzun süredir konuşulan Moto G5 serisinin yeni detaylarından sonra ise bu özellikleri epey bir değişiklik gösterdi. Nitekim bu özeliklerin daha çok bir üst segment modeli olacak olan Plus modeline ait olacağı da düşünülüyor.

Moto G5 serisi için düşünülen özellikler ise biraz daha farklı. Son iddialarla beraber Moto G5 serisinde ilk olarak Snapdragon 430 serisi orta segment işlemciler kullanılacağı düşünülüyor. Bu işlemcilerin performans değerleri konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Fakat tahmini olarak 1,5 GHz ile 1,8 GHz işlemci hızlarının kullanılabileceği de düşünülüyor. Fakat bu konuda net bir bilgi olmadığını da söylemek gerekiyor.

Snapdragon 430 serisi işlemcilerin dışında Moto G5 akıllı telefonları için teknik özellikleri konusunda bir diğer iddianın ise Ram bellek miktarları konusunda olduğunu da belirtelim. Bu konuda ortaya atılan iddialara göre yeni seri akıllı telefon modelinde 2 GB Ram bellek miktarı kullanılacak.

Fakat 2 GB Ram bellek miktarının biraz düşük bir seviyede olması ile beraber bu iddianın henüz netlik kazanmamış olduğunu ve bu iddia üzerine henüz yorum yapmanın zor olduğunu da belirtelim. Fakat genel olarak Moto G5 akıllı telefonlarının maksimum 3 GB Ram bellek miktarını geçmeyeceği de düşünülüyor. Yine de bu konuda bir yorum yapmak için şu an erken olduğunu da söylemek gerekiyor.

Ekran Özellikleri Nasıl?

Teknik özellikler konusunda gelelim bir başka iddiaya. Bu kez Moto G5 için ortaya atılan bir başka iddianın ise akıllı telefonların ekranları konusunda olduğunu belirtelim. İlk olarak 5.5” inç ekran boyutu ile beraber geleceği düşünülen telefonun orta segment olmasına karşın ekran çözünürlüğünün ise Full HD yani 1080p olacağı düşünülüyor.

Orta segment için bu özellik gelirse seri rakiplerine üstünlük sağlayacak gibi. Ekran teknolojisi konusunda ise henüz net bilgiler bulunmuyor. Fakat ekran teknolojisi olarak OLED ve AMOLED gibi tercihlerinde yapılabileceği de düşünülüyor. Full HD desteğinin olması OLED ekran olabileceği ihtimalini de arttırmakta.

Pil Ve Dahili Hafıza Durumu

Tüm bu özellikler dışında serinin pil ve dahili hafıza durumu konusunda da belli başlı iddialarda ortaya çıktı. Moto G5 serisi için ortaya çıkan pil iddialarında telefonun pil kapasitesi konusunda 2800 mAh değeri sunulacağı düşünülüyor. 2800 mAh pil değeri ile beraber nasıl bir performans sunacağı bilinmez ama pil miktarlarına ek olarak cihazın 32 GB dahili hafızaya sahip olacağı da belirtildi.

Orta segment için ideal olan 32 GB dahili hafıza oranının bununla beraber yükseltilebilir olduğunu da belirtelim. Tabi hafızanın ne kadar yükseltilebilir olacağı konusunda da net bilgiler elde edilmiş değil. Fakat bu alanda da desteğin 128 GB miktarının üzerine pek çıkmayacağı da düşünülüyor.

Kamera Konusunda Yeni İddialar

Moto G5 için ortaya atılan yeni özellik iddialarının bir diğerinin ise kamera özellikleri konusunda olduğu belirtildi. Kamera konusunda seride 13 megapiksel arka buna ek olarak ise 5 megapiksel ön kamera kullanılacağı da belirtildi. Otofocus gibi ekstra özelliklere de sahip olacağı düşünülen kameranın bunun dışında ne gibi ekstra teknolojileri barındıracağı konusunda ise henüz net bilgiler yok.

İşletim Sistemi Desteği

Akıllı telefonlar için son dönemde en önemli konulardan biri olarak gösterilen işletim sistemi konusunda ise Moto G5 serisinin çıkış işletim sistemi olarak Android Nougat serisi işlemcilerle beraber geleceği de düşünülüyor. Yeni seri Android Nougat işletim sisteminin dışında Android 7.1.1 serisi güncellemelerinde alınması bekleniyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda net bilgiler yok fakat tanıtım konusunda belli başlı bilgilerin bulunduğunu belirtelim. MWC 2017 fuarında tanıtılacak olan yeni seri akıllı telefonlardan biri olacak olan Moto G5 serisinin fiyatının da kısa süre sonra düzenlenecek olan tanıtım etkinliğinden sonra da ortaya çıkacağı düşünülüyor. Genel olarak ise fiyatın çok yüksek olmayacağı görüşü var.