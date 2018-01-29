Moto G6 Play Fotoğraf ve Özellikleri Sızdırıldı

Geçen hafta tanıtımına yaklaşılan telefonlardan Motorola‘nın Moto G6 serisinden 3 farklı modelinin sızdığını görmüştük. Ancak o sızıntı biraz kabacaydı. Bugün aralarından uygun fiyatlı olan Moto G6 Play modelinin daha detaylı bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz.

Moto G6 Play‘in diğer modellerden daha uzun ve uçtan uca kadar 16:9 en-boy ekranı bulunuyor. Yeni çıkacak G6 serisi üçlüsünden en uygun fiyatlı olacak model olması bekleniyor. Diğer dikkat çekici olan şey G6 Play‘in tek bir arka kameraya sahip olması beklenirken diğer G6 cihazları arkada çift kamera kurulumu ile birlikte gelelecek olması.

İlginçtir arkasındaki Motorola logosu aynı zamanda parmak izi tarayıcısı yapılarak gizlenmiş. Diğer iki modelde ise önde ekranın altında parmak izi tarayıcısı olacak.

Düşük fiyatına rağmen Moto G6 Play aslında üç yeni G6 serisi telefonun en büyük piline sahip olabilir. 4.000 mAh’lik bir pil!

İşte Moto G6 Play’in Beklenen Özellikleri: