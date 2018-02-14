Muhtemelen MWC 2018 etkinliğinde ortaya çıkması beklenen yeni Motorola akıllı telefonu Moto G6 Play, geçtiğimiz günlerde görselleriyle beraber gündem olmuştu. Moto G6 Play akıllı telefonlarına ait olduğu belirtilen yeni görsellerin yayınlanmasından sonra, bu model için beklentiler artış göstermeye başlamıştı.

Yine arka kısmında dairesel bir tasarım kullana ve kamera yerleşimi ile dikkat çeken akıllı telefonların, ekran kısmında da geniş modellerden biri olarak geleceğini görmüştük. Sadece bu detaylarının bile öne çıktığı görülen akıllı telefonların, özellikleri konusunda da yeni detaylar paylaşılmaya başlandı.

Moto G6 Play Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Amiral gemisi bir akıllı telefon serisi olmayacak olan akıllı telefonun, orta segment ile giriş seviyesi akıllı telefonları arasında yer aldığı görülecek. Moto G6 Play akıllı telefonlarının ortaya çıkan son özellikleri de bu durumu kanıtlamış durumda. Zaten sadece işlemci modeli bile bunu kanıtlıyor.

Snapdragon 430 işlemcilerini kullanması beklenen Moto G6 Play akıllı telefonlarının, muhtemelen 5.7 inç ekran kullanacağından söz ediliyor. Zaten buraya kadar olan kısım daha önce de iddialarda yer alan detaylardı. Bugün ise ekran çözünürlük değerleri ve RAM bellek miktarları ortaya çıktı. Telefonların ekran oranının 18:9 olacağı ve ekran çözünürlük desteğinin de 1440 X 720 değerinde olacağından söz ediliyor.

Moto G6 Play modelinin ekran özelliklerinin dışında ise RAM bellek miktarları konusunda da yeni detaylar var. Buna göre yeni modelde iki farklı seçenek sunulacağından söz ediliyor. İlk modelde 2 GB RAM bellek kullanıldığı ve 16 GB depolama alanı sunulduğundan söz ediliyor. İkinci akıllı telefon modelinde ise 3 GB RAM bellek kullanılacak ve bu seride de 32 GB depolama alanı sunulacak.

4000 mAh batarya ile gelmesi beklenen yeni seri akıllı telefonların, bu özelliklerle beraber MWC 2018 etkinliğinde ortaya çıkması olası. Şimdiden ilgi odağı olan yeni akıllı telefonların fiyatının ise oldukça düşük bir seviyede olması beklentisi var. Bunun için tanıtımı beklemek gerekiyor ancak yeni bir fiyat performans serisi bekliyoruz.