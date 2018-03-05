MWC 2018 etkinliğinde beklediğimiz yeni telefon modellerinden biri olan Moto G6 serisi, beklendiği gibi etkinlik kapsamında tanıtıma çıkmadı. Lenovo yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için biraz daha beklemeyi tercih etti.

Markanın yeni akıllı telefonları için tanıtımın ne zaman yapılacağı konusunda da bilgiler verilmedi. Etkinlik kapsamında özellikleri ortaya çıkmayan telefonların, bilgileri gelmeye de devam ediyor. Nasıl bir model olacağı konusunda sistem özellikleri ortaya çıkan modelin, şimdi ise yeni görselleri paylaşıldı. Peki, Moto G6 akıllı telefonlarının özellikleri neler? Yeni görsellerde yer alan detaylar neler?

Moto G6 Görselleri ve Özellikleri

Son paylaşılan görsellere baktığımız zaman Moto G6 akıllı telefonlarının beklenen tasarımı yeniden yansıttığını görüyoruz. Arka kısımda yine oval bir kamera kullanımı yaptığı görülen markanın, oval kameraların hemen altında ise markanın logosunu sunduğunu görüyoruz. Motorola markasının logosunun yer aldığı arka kapakta başka bir detaya ise yer verilmemiş. Sadece Moto G6 içerisinde tek bir logo kullanımı yapıldığı görülüyor.

Ön kısımda da önemli bir değişiklik göze çarpmış değil. Kamera alanı ve marka ismi dışında ekranın çerçevesiz modellere yakın olduğunu görüyoruz. Parmak izi sensörleri içinse ön kısımda herhangi bir alana yer verilmiş değil. Son görsellerle beraber gelen detaylar bu şekilde.

Bu detayları bir kenara bıraktığımız zaman Moto G6 akıllı telefonlarının teknik özellikleriyle de ilgili bazı detaylar karşımıza çıkıyor. Telefonların iki farklı model olarak geleceği ise ilk detay.

Bir modelde 4 GB RAM bellek miktarı, diğer modelde ise 3 GB RAM bellek miktarı kullanılmış durumda. İşlemci kısmında ise Snapdragon 430 işlemcilerine yer verilmesi bekleniyor. 5.7 inçlik bir ekran ve 1440 X 720 piksel çözünürlük değeri gibi standartlaşan değerler sunacak olan marka, 16 MP değerinde arka kamera kullanacak.

Uygun fiyatlı bir seri olmasını beklediğimiz akıllı telefonların, satış fiyatı ve tanıtım tarihi konusunda da henüz detaylı bilgiler elde etmek mümkün olmadı. Bunlar için bir süre daha beklemek gerekecek.