Moto G60 ve G20’nin Render Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Bilindiği üzere Motorola, akıllı telefon pazarında fazla etkili olamasa da şirket şu sıralar daha önce sunduğu G serisi cihazlarına yeni üyeler katmayı planlıyor. Şirket, yenilemekle meşgul olduğu G serisine Moto G60 ve G20 olmak üzere iki yeni model daha ekleyecek. Yakında çıkması beklenen bu iki modelin dışında bir de Moto G40 Plus‘ın gelmesi de bekleniyor. Bugün ise Moto G60 ve G20‘nin yeni render görüntüleri ortaya çıktı.

Moto G60 tasarımına baktığımızda aynı G50‘de olduğu gibi su damlası çentik yapısına sahip ve 32 Megapiksel bir selfie kameranın yer aldığı paneli görüyoruz. Moto G60’ın diğer tasarım detayları tıpkı bir önceki nesil G50‘ye çok benzediği belli olmuş durumda.

Ekranın çözünürlüğü FHD+ boyutu ise 6.78 inç ve 120 Hz tazeleme hızıyla karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte yeni G60‘ın içerisinde 4 / 6 GB RAM kapasitesi ve 64 / 128 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Cihaz ayrıca, Snapdragon 732G yonga setinden güç alacak.

Yeni Moto G60‘ın arka tarafına baktığımızda ise Samsung‘un 108 Megapiksel çözünürlüğündeki ISOCELL HM2 ana sensörünün olduğu üçlü bir kamera modülünün olduğu görülüyor. Parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafında Moto logosunun içerisine gömülmüş durumda. Cihaz, hızlı şarj desteğinin olacağı söylenen 6.000 mAh batarya kapasitesi ve yukarısında 3.5 mm kulaklık girişi ile birlikte geliyor.

G60, Hindistan ve Brezilya pazarında ise G40 Fusion olarak satışa sunulacak. Moto G20‘ye baktığımızda ise çok fazla ayrıntılı bir görsel paylaşılmış durumda değil. Bu yüzden paylaşılan görsele baktığımızda yine aynı şekilde G10‘da yer alan su damlası çentiğine sahip ekran panelini burada da görüyoruz. Cihazın arka tarafında ise üçlü bir kamera modülü bekleniyor.