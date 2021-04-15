Moto G60 ve Moto G40 Fusion, Geekbench’te Görüntülendi!

Dün Motorola, Twitter hesabında iki yeni telefondan bahsederek, yakında piyasaya sürüleceklerini onaylamış oldu. Bu iki telefonun Moto G60 ve Moto G40 Fusion olduğuna inanılıyor. Her iki telefon da Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

Geekbench listeleri, Moto G60 ve Moto G40 Fusion’ın Snapdragon 732G tarafından desteklendiğini gösteriyor. İşlemcinin adı listelerde açıkça belirtilmemekle birlikte, birkaç sızıntı, Moto G60 ve G40 Fusion’ın Snapdragon 732G işlemciye sahip olacağını da iddia ediyor.

Moto G60’ta 6 GB RAM varken G40 Fusion’da 4 GB RAM bulunuyor.Her iki akıllı telefon da kullanıma hazır bir Android 11 işletim sistemi deneyimi vaat ediyor. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde Moto G60, 515 ve 1375 puan aldı. Moto G40 Fusion ose, tek çekirdekli testte 519 ve çok çekirdekli testte 1425 puan kaydetti.

Raporlar, Moto G60 ve G40 Fusion’ın 6.78 inç FHD + 120Hz ekran, 6.000mAh pil ve SD732G çip gibi aynı özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Farklılıklar söz konusu olduğunda, Moto G60’ın 32 megapiksel ön kamera ve 108 megapiksellik bir Samsung HM2 ana arka kamera ile gelmesi beklenirken, G40 Fusion’da 16 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel ana kamera bulunuyor. Her iki telefonun da arka 8 megapiksel ve 2 megapiksel yardımcı lenslerle üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu söyleniyor.