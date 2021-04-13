Moto G60 ve Moto G40 Fusion’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Motorola’nın Moto G40 Fusion ve Moto G60 akıllı telefonlarını piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Moto G60 ve G40 Fusion telefonlarının yüksek yenileme hızı ve uzun ömürlü pil performansı sunacağı söyleniyor.

Yeni sızıntıya göre, Moto G60 ve G40 Fusion, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran sergileyecek. Geçmiş raporlar, bu telefonların su damlası çentikli büyük bir 6.78 inç ekrana sahip olacağını iddia etti. Bu telefonların AMOLED veya LCD panele sahip olup olmadığına dair bir onay bulunmuyor.

Moto G60 ve G40 Fusion, gücü 6.000 mAh bataryadan oluşan devasa bir güç kaynağına sahip olacak. Motorola’nın bu cihazlarda en az 20W hızlı şarj sunması bekleniyor ancak henüz bununla ilgili bir onay da yok. Telefonların her ikisinin de Snapdragon 732G işlemci ile geleceği söyleniyor.

Söylentilere göre Moto G60 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak ve arka tarafında 108 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi yer alacak. Öte yandan, Moto G40 Fusion, 16 megapiksellik bir selfie kamera ve 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip olabilir.