Moto G60 ve Moto G40’ın Temel Özellikleri Belli Oldu!

Bilindiği üzere Lenovo‘nun alt kuruluşu olarak devam eden Motorola, akıllı telefon pazarında eskisi gibi güçlü olmak istiyor. İşte bu nedenle şirket Nisan ayı içerisinde iki yeni model ile karşımıza çıkacak. 20 Nisan‘da tanıtılması beklenen yeni Moto G60 ve Moto G40 Fusion‘un temel özellikleri şirketin remi İnstagram sayfasında paylaşıldı.

İki cihazında HDR10 destekli ve 120 Hz tazeleme hızına sahip 6.8 inç bir ekran paneli bulunuyor. Motorola bu ekranın türünün ne olduğunu henüz açıklamadı ama sızıntılara göre büyük olasılıkla LCD bir panele sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihazın arka tarafına gömülü parmak izi okuyucusu, Google Asistan desteği gibi diğer özellikleri açıklanmış durumda.

Yeni G60 ve G60 Fusion, içerisinde Snapdragon 732G yonga setini bulunduruyor. RAM ve dahili depolama kapasitesnin ne olacağı açıklanmamış olsa da 4 GB RAM / 64 GB, 6 GB RAM / 128 GB olacağı tahmin ediliyor. İki cihazın arasındaki temel fark ise kamera bölümünde oluyor. G60, 108 Mepiksel ana kameraya sahipken, G40 ise 64 Megapiksel ana kamera ile geliyor.

Ayrıca G60 arka tarafta 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunduruyor. Her iki cihazda üçlü kamera modülü ile geliyor. Yine iki cihazında ön selfie kamerası aynı çözünürlükte olacak. Her iki model de Adreno 618 grafik işlemcisi, Android 11 ile gelecek. Moto G60, 18 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya kapasitesine sahipken G40‘ında buna yakın olması bekleniyor.