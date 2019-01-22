Moto G7 Canlı Görüntüleri Sızdırıldı!

Motorola, 7 Şubat’ta Brezilya’da gerçekleşecek olan bir etkinlik düzenledi. Söylentiler, Moto G7 serisinin yaklaşmakta olan açılış etkinliği ile duyurulacağının etrafında dönüyor. Motorola’nın en çok ses getiren serisi olarak G7 serisi, Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power ve Moto G7 Play gibi akıllı telefonlar içeriyor.

Bu telefonların özellikleri ve fiyatı son yayınlanan raporlarda ortaya çıktı. Moto G7 Power’ın sızdırılmış canlı görüntüleri geçen hafta sızıdırılırken, bugün ise bir Hint yayını Moto G7 akıllı telefonun canlı görüntülerini paylaştı.

Moto G7 canlı görüntüleri, akıllı telefonun Siyah ve Kırmızı renk çeşitlerinde gelebileceğini gösteriyor. Şirket, telefonu diğer renk seçeneklerinde de piyasaya sürebilir. Şu an ki durumda fazla bir netlik olmasa da beyaz renk seçeneğinin de bulunması oldukça muhtemeldir.

Görüntülerden de anlaşılacağı üzerine akıllı telefonda bir su damlası çentiği bulunuyor. Cihazın yan çerçeveleri ve alt çenesi oldukça kalın. Telefonun arka paneli ise sol ve sağ kenarlara doğru eğimli camdan yapılmış gibi görünüyor. Arkadaki Motorola Batwing logosu bir parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zmanda üst kısmında yuvarlak bir kamera kurulum modülü bulunuyor.

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Akıllı telefonların birçok özelliğinin gün yüzüne çıkması daha ne gibi özellikler var sorusunu beraberinde getirse de, henüz resmi açıklama olmadığı için ne kadar özellik doğru bunu bilemeyiz. G7 serisindeki 4 telefon gerçekten de Motorola için yeni ilklere imza atabilir.