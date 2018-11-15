Moto G7 FCC Sertifikasını Aldı!

Akıllı telefonların resmi olarak pazara sunulmasını onaylayan FCC serifikası XT1952-2 ve XT1965-3 model numaralarını içeren bir akıllı telefonu onayladı. Bu model numaralarının ise yeni Moto G7 olabileceği düşünülmektedir. Bu durum daha önceki sızıntı haberlerde de yer almıştı. Ancak eksiksiz bir listede telefonun özelliklerinin yer alması G7 akıllı telefonuna ait olacağını ortaya çıkarmıştır.

Telefon 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 660 ile donatılmış gibi görünüyor. Çift kamera kurulumu ve NFC desteği var. Yeni belgeler hem tek SIM hem de çift SIM sürümlerinin yanı sıra 3.000mAh’lık bir bataryanın varlığını göstermektedir.

Telefonun dış görünümü ile başlanacak olunulursa Moto G7 156.86×75.4mm ölçülerine sahiptir. Ekran boyutu şu anda onaylanmamıştır. Ancak boyutun büyüklüğü göz önünde bulundurulursa en az 6 inçlik bir ekrana sahip olabileceği ön görülmektedir.

Moto G7’nin dünya çapında satışa sunulması beklenilen akıllı telefon serilerindendir ve sıra halinde dört model olacak: Moto G7, G7 Play, G7 Plus ve G7 Power.

Yayınlanan sertifika resimlerine göre akıllı telefon, SKU’lar arasında önemli bir fark olmadan dünya çapında sunulacaktı. Sadece bant ve SIM desteği bellek ayarlamalarında değişkenlik gösterebilir. Geri kalanlar bir gizem olarak kalmaya devam ediyor, ancak sızıntıların sıklığı ve FCC sertifikasyonunun tamamı göz önünde bulundurulduğunda, bu bilgilerin uzun süre gizli kalacağı söz konusu bile değildir.