Moto G7 Genel Özellikleri

Resmini şuan gördüğümüz Motorola Moto G7 tasarımı ile yetinmeyip şimdi dikkatimizi içerik özelliklerinde toplayacağız. Sızdırılan bilgilere göre genel özellikleri genellikle perakende kutuda bulunan kaynaktan gelenlerdir, ve bu özellikler telefon hakkında birkaç şey gösteriyor.

Teknik çizimler ve fotoğraflardaki ekran görüntüsüne göre Moto G7 6.4 inç Full HD ekrana sahip olacak, ve ekran minimalist bir çentik ile tasarlanacak. Ayrıca, onaylanmamış yonga setinde pazarlanan bir çekirdekli işlemci görüyoruz. RAM 4GB, dahili depolama ise 64GB olacak.

12MP kamera çentik üzerinde bulunuyor. Ayrıca arka taraf 5 MP’lik bir aparatla desteklenen 16MP sensörüne sahiptir. Bu telefon 3,500 mAh pil ile çalışır ve Android 9.0 Pie‘yı destekler niteliktedir. Parmak izi okuyucusundan da bahsediliyor ancak orta sınıf bir telefon olmasından kaynaklı bulunmama ihtimalini göz önüne alarak çokta kesin bir bilgiye sahip değiliz.

Mevcut Moto G6 jenerasyonu bu yılın başlarında piyasaya sürüldüğü için G7 modelinin 2019‘dan önce çıkmayacağı düşünülüyor. Bu sızan bilginin doğru olup olmadığını dair kesin bir bilgimiz yok.