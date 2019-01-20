G serisini yeni modellerle güncelleyecek olan Motorola, şu sıralar G7 modelleriyle gündeme geliyor. Akıllı telefon alanında kendisini kanıtlamak üzerine çalışmalar yapan markanın son modeli ise Moto G7 Play akıllı telefonları oldu. G Power modellerinin hemen sonrasında performans testleri ortaya çıkan Moto G7 Play akıllı telefonları da nasıl sürprizlerin sunulacağı konusunda detaylı bilgileri ortaya koymuş oldu. Hemen yeni akıllı telefonlar için performans testlerinde ortaya çıkan detaylara geçelim.

Moto G7 Play Ne Kadar Başarılı Bir Akıllı Telefon Olacak?

Akıllı telefon modelleri içerisinde fark yaratan serilerden biri olmasını beklediğimiz Moto G7 Play akıllı telefonlarının, performans kısmında orta segment serilere dahil olduğunu görmek mümkün olacak.

Yeni akıllı telefonların teknik özellikler kısmında sunacağı ilk özellik ise Snapdragon 625 işlemcileri olacak. Orta sınıf işlemci modelleriyle beraber fark yarattığını göreceğimiz Moto G7 Play akıllı telefonlarının, RAM bellek kısmında ise standart bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı performans testlerine göre söz konusu akıllı telefonlar 2 GB RAM bellek miktarına sahip olacak.

2 GB RAM bellek miktarıyla beraber Snapdragon 625 işlemcilerinin tek çekirdek performansında ise 1173 puan gibi bir puan aldığı görülüyor. Telefonların çoklu çekirdek performansında ise 4090 puan aldığını görmek mümkün olacak. Hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performansı beklenen değerlerde olan akıllı telefonun işletim sistemi kısmında ise Android Pie ile test edildiği görülüyor.

3000 mAh değerinde bataryaları ve çentikli ekran tasarımı gibi dikkat çekici özelliklerle beraber gelmesini beklediğimiz Moto G7 Play akıllı telefonlarının tanıtımı için ise mobil dünya kongresini beklemek gerekecek. Kongre kapsamında tanıtılacak telefonlardan birisi de bu yeni modeller olacak.