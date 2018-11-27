Motorola‘nın ilk Moto G serisi akıllı telefon modelinin piyasaya sürmesinin ardından neredeyse 5 yıl geçti. Ancak serinin bittiği tam söylenemez. Önümüzdeki yıl yedinci yılına girmesi üzerine Motorola yeni bir telefon piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

Moto G serisi, her yıl Plus ve Play sürümleri olarak genişleyip durmuştu. O yüzden 7.yıla özel üretilecek telefonunda bunlarda farkı olmayacak. Telefon hakkında henüz resmi bir açıklama olmasa da FCC tarafından internette yayınlanan belgeler, Moto G7 Play modelinin teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

FCC tarafından yayınlanan kullanım kılavuzundaki görüntülere göre, Moto G7 Play bir çentiğe sahip olacak. Ama Moto G7 Plus ve Moto G7 gibi bir su damlası türünde değil. Çentik daha geniş olacak ve ön kamera, hoparlör ve bir LED flaşa ev sahipliği yapacak. Ekranın altındaki çerçeve biraz kalın ve hatta üreticinin adını da bulunduruyor.

Moto G7 Play, önceki modelde bulunan tekli kamera kurulumun ızgarasını yine taşıyacak ama küçük değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca parmak izi tarayıcısını Motorola logosunun altında yer alırken, kulak girişi telefonun üst kısmında yer alacak. Ayrıca Motorola, USB-C tipi bağlantı portunu kullanarak MicroUSB portunu iptal etti. SIM kart ve MicroSD kart solda iken ses ve güç düğmeleri sağ tarafta yer alıyor.

Moto G7 Play’in hem tek SIM kartlı hemde çift SIM kartlı sürümleri olacak. Ayrıca telefon Face Unlock teknolojisini de destekleyecek. Ayrıca G7 Play için bir kaç canlı fotoğraf da yayınlanmıştır. Biri Buz Mavisi renk seçeneğinde iken diğeri Siyah rengindedir.