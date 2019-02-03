Yaşadığı düşüşün ardından yeniden yükseliş yakalamak için çalışmalar yapan Motorola, Lenovo çatısı altına girdiği andan beridir sunduğu akıllı telefonlarla yeniden pazardaki yerini almayı başarmıştı. Yeniden yükseliş yaşayan markanın belli aralıklarla yeni akıllı telefon modelleri tanıtmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bu modellerin başında yer alan serilerden birisi de Moto G7 Plus akıllı telefonları olacak.

Çok kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonun nasıl özelliklere sahip olacağına ilişkin yeni bilgiler TENAA kayıtlarında ortaya çıktı. Tam olarak nasıl bir telefon göreceğimizi ortaya koyan TENAA kayıtlarına göre yeni akıllı telefonlardan söz edelim.

Moto G7 Plus Nasıl Bir Telefon Olacak?

TENAA üzerinden ortaya çıkan bilgilere göre Moto G7 Plus akıllı telefonlarında güçlü bir işlemci ve yüksek RAM bellek miktarı bulunacak. Henüz serisi belli olmasa da işlemcilerin 8 çekirdekli olması bekleniyor.

TENAA üzerinden ortaya çıkan kayıtlarda da yine işlemcilerin 8 çekirdekli olacağını görebiliyoruz. Muhtemelen yeni modelin içerisinde yer alacak işlemciler MediaTek serisi olacak. Fakat tam olarak hangi serinin kullanılacağı ve tam olarak bu serinin özelliklerinin neler olacağı bilinmiyor. Bunlar için bir süre daha beklemek gerekecek.

RAM bellek kısmına geçtiğimiz zaman ise 4 GB ve 6 GB seçeneklerini göreceğiz. 4 GB RAM bellek miktarını kullanacak olan akıllı telefon ana model, olurken 6 GB RAM bellek miktarına sahip olan bir üst seride bulunacak.

RAM bellek miktarına göre depolama birimi kısmında da değişiklikler olduğunu göreceğiz. Bunlar dışında telefonların ekran kısmında ise 6.24 inçlik bir panel sunması bekleniyor. 6.24 inçlik geniş ekranın çözünürlük kısmında ise 1080 X 2270 piksel değeriyle karşımıza çıktığını göreceğiz. Muhtemelen orta segment ile üst segment arasında bir telefon görebileceğiz.

TENAA üzerinde ortaya çıkan kayıtlara göre 3000 mAh değerinde bataryaların bulunacağı ise Moto G7 Plus modeli konusundaki son detaylar oldu. Diğer tüm özelliklerin netlik kazanacağı tanıtımın 7 Şubat tarihinde olacağını da eklemiş olalım.