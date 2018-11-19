Moto G7 Plus Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Geçen haftalarda hakkında sızıntı haberler, yakında tanıtımı yapılması beklenilen Motorola Moto G7 cep telefonu hakkında bir kaç bilgiyi gün yüzüne çıkarmıştı. Yine aynı kaynak, Moto G7 Plus akıllı telefonunun teknik çizimlerini gösteren görselleri sızdırırak telefonun genel görünümü hakkında daha fazla detayı ortaya çıkardı. G7 Plus telefonu tıpkı Moto G7 gibi bir su damlası çentikli ekran tasarımı ile geliyor.

Aşağı da yer aln görüntü, Moto G7 Plus‘ın Oppo F9 Pro ve Vivo V11 akıllı telefonlardaki gibi su çentikli bir ekranı içereceğini gösteriyor. Bir önceki model olan Moto G6 Plus, 18:9 en boy oranına sahipti. G7 Plus’ın üst kısmı ise yan çerçevelere göre biraz kalındır. Yine de önceki modele kıyasla, G7 Plus daha yüksek ekran/gövde oranı sunacak gibi görünüyor.

Moto G7 Plus’ın arka paneli camdan yapılmış gibi görünüyor. Cihazın yan taraflarındaki çerçevelere doğru giderek inceliyor. Yakın tarihli bir rapora göre, Moto G7 ve G7 Plus’ın Qi kablosuz şarj desteğine sahip olan ilk G serisi telefon olabileceğini öne sürdü.

Önceki model gibi, yatay çift kamera kurulumu ve LED flaş için dairesel bir muhafazaya sahiptir. Kameranın hemen altında, parmak izi tarayıcısıyla gömülü gibi duran Moto batwing simgesi yer alıyor. Telefonun genel tasarımı Moto G7’den pek farklı değil. Bu nedenle, iki telefonun ekran boyutu dahil olmak üzere özelliklerde farklılık gösterebileceği anlaşılmaktadır.

Moto G7 Plus Özellikleri (Söylentiler)

Moto G7 Plus’ın FHD+ çözünürlüğü olan 6.4 inçlik bir ekrana sahip bekleniyor. Çentikli ekranı bulunulan telefonun 19.5:9 en boy oranını sunmasına yardımcı olacak. Snapdragon 660 yonga seti veya daha güçlü Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilebilir. 6GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı bulunabilir.

Fotoğraf için, 16 megapiksel + 5 megapiksel çift kamera kurulumuna ulaşması bekleniyor. Yakışıklı 3,500mAh batarya ile donatılmış olabilir. Şirket, önceden yüklenmiş Android 9 Pie OS ile yayınlayabilir.