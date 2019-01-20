Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle adından sıkça söz ettirmeye başlayan Motorola, yeni seri akıllı telefonları için de çoktan çalışmalara başladı. Yeni akıllı telefon serilerinin içerisinde yer alacak olan modellerden birisi de Moto G7 Power akıllı telefonları olacak.

Çok daha iddialı akıllı telefonlar olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Moto G7 Power modeline ilişkin paylaşılan son görsellerde ne kadar iddialı bir akıllı telefon geleceğinin de göstergesi olmuş durumda. Paylaşılan görsellerle beraber ortaya çıkan yeni detaylardan söz edelim.

Moto G7 Power Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Moto G7 Power akıllı telefonlarına ait olduğu iddia edilen görseller çok önemli detayları ortaya koyuyor. Görsellere baktığımız zaman yeni akıllı telefonların çentik alanına sahip bir tasarımla beraber geleceğini görüyoruz. Ön kısımda bir çentik alanı var ve çentik alanının dışında tamamen olmasa bile çerçevesiz bir akıllı telefon söz konusu.

Yine alt kısımda yer alan motorola yazısı da dikkatlerden kaçmayan detaylardan bir tanesi. Bunun dışında Moto G7 Power akıllı telefonlarının arka kapak tasarımına baktığımız zaman ise dairesel kameraların korunduğunu görüyoruz. Tek bir arka kameranın yer alacağı telefonda dairesel kamera alanının kullanımı devam etmiş gibi gözüküyor. 12 MP değerinde olması beklenen tek arka kameranın hemen altında yer alan bir de flaş ışığı dikkatimizi çekmiyor değil.

Tasarım kısmında ortaya çıkan özellikler bu şekilde. Bunun dışında teknik özellikler kısmında da paylaşılan bilgiler var. Moto G7 Power akıllı telefonlarının orta segment serileri olacağını gösteren teknik detaylarda ilk dikkat çeken kısım Snapdragon 632 işlemcileri. Orta segment işlemciler beraberinde 3 farklı RAM bellek miktarıyla beraber gelecek.

2 GB, 3 GB ve 4 GB RAM bellek seçenekleri de Moto G7 Power akıllı telefonlarında karşımıza çıkacak. Bunun dışında ekran kısmında ise 6.22 inçlik bir panele yer verilecek. HD+ çözünürlük değerinin kullanılacağı akıllı telefon ekranının teknolojisinin ne olacağı ise bilinmiyor. Muhtemelen yine LCD ekranları görmek mümkün olacak.