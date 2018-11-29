Ortaya çıkan yeni sertifika detaylarına göre Moto G serisi, 7. nesil modellerine yeni üye ekleyecek. Moto G7 Play, Moto G7 ve Moto G7 Plus‘a ek olarak Motorola, Moto G7 Power adında dördüncü bir model daha piyasaya süreceğini duyurdu.

Moto G7 Power modeli bu gün ise Tayland ve ABD’de sertifikasyon aldı. Tayland sertifikasyon ajansı, telefonun XT1955-4 model numarasına sahip olduğunu ve ticari olarak Moto G7 Power olarak bilineceğini ifade etti. Hatta telefonun yayınlanan FCC belgesi, G7 Power hakkında daha fazla ayrıntı ortaya koydu.

FCC sertifikası, sadece aynı model numarasına sahip bir sürmü değil aynı zamanda piyasaya sürülecek bölgeleri de içeren üç farklı sürümünü de ortaya çıkarmıştır. Telefonun diğer sürümleri XT1955-1, XT1955-2 ve XT1955-7 model numaralarına sahiptir.

Model numarası XT1955-1 olan sürümün çift SIM desteği olacak. Model numarsı XT1955-2, tek ve Çift SIM özelliğini destekleyecek. Model numarası XT1955-4 ve XT1955-7 olan versiyonlar, ise global sürümler olacak ve tek SIM ve çift SIM özelliğine sahip olacak. İkisinin arasındaki fark ise ikincisinde NFC özelliğinin bulunmasıdır.

Motorola G7 Power - FCC Sertifikası 1 - 4

FCC sertifikası ayrıca telefonun 159 mm uzunluğunda ve 76 mm genişliğinde olduğunu ve diyagonal olarak 167 mm ölçü aldığını gösteriyor. 156 mm boyunda ve 76 mm genişliğinde olan Motorola One Power, 6.2 inç ekrana sahipti. Boyutları oldukça yakın olduğundan, Moto G7 Power’ın aynı veya biraz daha büyük bir ekrana sahip olması söz konusu olabilir.

Belgeler ayrıca, telefonun tek bir arka kameraya sahip olacağını, Android Pie uygulamasını çalıştırıp 5000 mAh kapasiteli bir bataryanın bulunacağını da gösteriyor.