2019 yılının en çok beklenen cihazları arasında orta ölçekli bir telefon olarak Moto G7, son zamanlarda oldukça sızıntı habere konu oldu. Hatta daha telefonun resmiyette yeri olmamasına rağmen, birçok özelliği netlik kazanmaya bile başladı. Motorola‘nın diğer telefonları göz önünde bulundurulacak olursa da, muhtemelen amiral gemisi özelliklerine sahip bir orta ölçekli telefon olarak, yıla damgasını vurabilir.

Tüm sızıntılara ek olarak bu gün telefonun daha keskin görünümüne ev sahipliği yapan, yeni teknik çizimleri yayınlandı. Böylelikle yaklaşan Moto G7 serisinin hemen her yönden görmüş olduk. Kısacası arkada bulunan çift kamera kurulumu ve parmak izi okuyucu, ön tarafta ise bir gözyaşı çentikli ekranın yanı sıra ayrıca yan taraftaki tuşları ve bağlantı noktaları hakkında hemen herşey gün yüzüne çıktı.

Moto G7’nin sağ tarafında bir güç tuşu ve ses kontrol tuşları yer alırken, hoparlör ızgarası, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi telefonun altında yer alacak. Önceki modeli ile karşılaştırıldığında, Moto G7, hoparlörü telefonun önünden altına doğru hareket ettirmiş görünüyor.

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Moto G7 serisinin 4 farklı adet sürümü olacak. Bunlardan Moto G7 ve G7 Plus gözyaşı çentiği ile gelirken, Moto G7 Play ve Moto G7 Power standart geniş bir çentik ile mağazalardaki yerini alacak.

Moto G7 ve Moto G7 Plus modellerinin, Plus hakkını vererek daha büyük bir ekrana ve bataryaya ev sahipliği yapacağı düşünülüyor ve özelliklerinin bazıları ortak olacak. Bunlara ek olarak ise Moto G7 Power ve Play modellerinin daha da büyük, yaklaşık 5.000mAh’lık bir bataryaya sahip olması bekleniliyor.

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Tanıtım tarihlerinin ise şubat ayı başında olması ilk tahminler arasında yer alıyor.